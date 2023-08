Rekomendasi Drama Korea yang Dibintangi Jo Bo Ah, Paling Baru Destined With You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang populer Korea Selatan bernama Jo Bo Ah, baru saja ulang tahun ke-32 pada 22 Agustus 2023. Artis dengan segudang bakat ini, debut pada 2011 dengan peran kecil melalui sitkom harian I Live in Cheongdam-dong di JTBC dan menjadi peran utama drama Shut Up: Flower Boy Band pada 2012. Sejak itulah, namanyZa semakin dikenal publik dan dicintai banyak orang hingga ke mancanegara.

Baru-baru ini, Jo Bo Ah berperan sebagai Lee Hong Jo dalam drakor Destined With You yang tayang pada 23 Agustus 2023 di JTBC pukul 22.30 KST dan Netflix pukul 20.30 WIB. Drama Korea yang disutradarai oleh Nam Ki Hoon dan naskahnya ditulis oleh No Ji Sul memang sangat dinantikan. Mari ketahui rekomendasi drama Korea yang dibintangi Jo Bo Ah berikut ini.

1. Destined With You (2023)

Sang aktris berbakat bernama Jo Bo Ah berperan sebagai Lee Hong Jo dalam drama bertajuk Destined With You. Lee Hong Jo merupakan sosok pekerja keras yang super mandiri yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Suatu hari, Lee Hong Jo menemukan buku terlarang yang menyimpan rahasia kelam dan telah disegel sejak 300 tahun silam.

Di samping itu, seorang pengacara cerdas dan tampan bernama Jang Shin Yu selalu mengalami berbagai kejadian tidak terduga karena kutukan yang menimpa keluarganya sejak zaman Joseon. Cara untuk melepaskan kutukan tersebut adalah dengan menemukan buku terlarang yang disimpan oleh Lee Hong Jo.

Poster drama Korea Destined with You. Foto: Asianwiki.

2. Military Prosecutor Doberman (2022)

Berperan sebagai jaksa militer pemula bernama Cha Woo In, kemampuan akting Jo Bo Ah berhasil membuat publik kagum seketika. Cha Woo In merupakan putri keluarga kaya yang berani menuntut siapapun yang bersalah. Kekuatan, keberanian, dan kemampuan investigasi jaksa pemula ternyata tidak bisa diremehkan begitu saja. Cha Woo In yang ambisius akan berusaha keras untuk mengungkap segala kasus dengan cara yang menarik.

3. Tale of the Nine Tailed (2020)

Bergenre fantasi, drama bertajuk Tale of the Nine Tailed membawa Jo Bo Ah sebagai Nam Ji Ah yakni produser TVC Station berusia 30 tahun yang dipertemukan dengan rubah ekor sembilan super legendaris bernama Lee Yeon. Sejak itu, Nam Ji Ah menyadari bahwa dirinya terhubung dengan Lee Yeon dan keduanya harus melewati berbagai misteri dengan kejadian-kejadian aneh yang menghampirinya.

4. Forest (2020)

Drama romantis psikologi yang diperankan Jo Bo Ah dengan Park Hae Jin sebagai pasangan utama dan Jung Yeon Joo dan Noh Kwang Sik sebagai pasangan kedua berhasil membuat cerita semakin lebih menarik. Jo Bo Ah berperan sebagai Jung Young Jae yakni residen bedah yang ceria, kemudian bertemu dengan Kang San Hyeok di sebuah hutan misterius. Sejak itulah, keduanya menemukan berbagai rahasia, kenangan, hingga kisah cinta.

5. My Strange Hero (2018)

Karakter gadis cantik yang lugu juga sempat diperankan oleh Jo Bo Ah sebagai Son Soo Jung dalam drama My Strange Hero. Son Soo Jung memiliki pacar bernama Kang Bok Soo yang selalu terlibat masalah, hingga hubungan keduanya selalu menimbulkan kesalahpahaman. Suasana semakin rumit, sejak keduanya terlibat kasus korupsi di sekolah.

My Strange Hero. Foto: Asianwiki.

6. Goodbye to Goodbye (2018)

Dijamin bikin menangis tersedu-sedu, drama Korea bertajuk Goodbye to Goodbye membawa Jo Bo Ah sebagai Jung Hyo yakni seorang gadis muda yang mengandung dari seorang pria beristri. Sebab itulah, Jung Hyo harus hidup dengan istri pacarnya dan membuat kedua wanita tersebut menyadari perasaan masing-masing setelah menjadi korban laki-laki jahat.

7. Temperature of Love (2017)

Terlahir dari keluarga sendok emas, tidak membuat Jin Hong Ah yang diperankan oleh Joo Bo Ah menjadi sosok gadis yang sombong. Justru, Jin Hong Ah memiliki mimpi untuk menjadi seorang penulis skenario. Kemudian, Jin Hong Ah jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri bernama Jung Seon yang akhirnya membuat hidup Jin Hong Ah terasa lebih sulit.

8. Sweet Stranger and Me (2016)

Romance komedi dengan kisah menyayat hati dibintangi oleh Jo Bo Ah sebagai Do Yeo Joo dalam drama bertajuk Sweet Stranger and Me. Drama ini mengisahkan Do Yeo Joo yakni selingkuhan dari kekasih Hong Na Ri. Kehidupan Hong Na Ri yang sebatang kara kembali ditimpa musibah, setelah mengetahui jika kekasihnya berselingkuh dengan wanita lain bernama Do Yeo Joo.

9. Surplus Princess (2014)

Berperan sebagai putri duyung cantik, Surplus Princess membawa deretan bintang populer seperti Ohn Joo Wan, Song Jae Rim, Park Ji Soo dan Jo Bo Ah yang berperan sebagai duyung Ai Reen. Suatu hari, Ai Reen menemukan sebuah ponsel dan membuatnya belajar mengenai dunia manusia melalui internet.

Kemudian, Ai Reen mencintai sosok celebrity chef bernama Kwon Shi Hyuk yang sempat diselamatkannya. Sejak itulah, Ai Reen berusaha keras untuk berubah menjadi manusia dan membuat Kwon Shi Kyung jatuh cinta kepadanya dalam waktu 100 hari saja.

10. Shut Up: Flower Boy Band (2012)

Debut melalui drama Shut Up: Flower Boy Band dalam industri seni peran di Korea Selatan, membuat Jo Bo Ah langsung berhasil ditarik menjadi pemeran utama. Melalui drama ini, Jo Bo Ah berperan sebagai Im Soo Ah yakni putri pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Sebab itulah, Im Soo Ah harus tinggal di kawasan kumuh dan membuatnya bertemu dengan Ji Hyuk.

NUR QOMARIYAH

