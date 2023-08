Profil Jo Bo Ah, Aktris Korea Selatan yang Awalnya Ingin jadi Pramugari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Agustus 2023 ini, Jo Bo Ah akan membintangi drama Destined with You. Jo Bo Ah melakonkan peran utama sebagai Lee Hong Jo, wanita yang memiliki karakter berwarna dan pandai untuk mengekspresikan emosinya. Jo Bo Ah akan beradu akting dengan Rowoon SF9 yang berperan sebagai pengacara bernama Jang Shin Yu.

Jo Bo Ah sudah dikenal sebagai aktris Korea Selatan yang membintangi sejumlah drama populer. Mengutip My Drama List, aktris yang lahir pada 22 Agustus 1991 ini awalnya memiliki cita-cita menjadi pramugari. Ia pun berhasil masuk ke Departemen Penerbangan dan Pariwisata Universitas Hanseo. Namun, ia memilih keluar dan melanjutkan studinya di Universitas Sungkyunkwan di Jurusan Seni Pertunjukan.

Jo Bo Ah debut pertama di dunia akting dalam I Live in Cheongdam-dong dengan peran kecil. Setahun kemudian, ia berhasil menerima peran utama pertamanya dalam Shut Up: Flower Boy Band. Jo Bo Ah mencapai puncak popularitas ketika ia membintangi serial televisi berjudul Goodbye to Goodbye. Sejak saat itu, ia banyak menerima tawaran untuk memainkan beragam peran di berbagai drama.

Drama yang Pernah Dibintangi Jo Bo Ah:

1. Goodbye to Goodbye

Pada drama ini, Jo Bo Ah berperan sebagai Jung Hyo, seorang wanita yang hamil di luar nikah. Pacarnya ingin ia melakukan aborsi, tetapi ia tetap mempertahankan calon buah hatinya. Suatu hari, ia pergi ke sebuah apartemen untuk tinggal bersama Young Hee yang telah berpisah dengan suaminya karena selingkuh. Drama ini menceritakan kehidupan Young Hee dan Jung Hyo yang tinggal bersama dan cara mereka untuk saling memahami.

2. Forest

Forest bercerita tentang Jo Bo Ah yang berperan sebagai residen bedah bernama Jung Young Jae. Ia beradu akting dengan Park Hae Jin yang melakonkan pesan sebagai Kang San Hyeok, anggota tim penyelamat khusus. Mereka bertemu di hutan misterius dan harus hidup bersama. Selama tinggal di hutan, mereka mengungkap rahasia satu sama lain.

3. Tale of the Nine Tailed

Kali ini, Jo Bo Ah berperan sebagai PD film dokumenter untuk stasiun TVC bernama Nam Ji A. Saat kecil, Nam pernah mengalami kecelakaan dan ia mengingat bahwa ada pria yang menyelamatkannya. Pria yang menyelamatkannya adalah Lee Yeon, rubah berekor sembilan yang berwujud manusia.

4. Military Prosecutor Doberman

Jo Bo Ah memerankan Cha Woo In, wanita dari keluarga kaya raya di Kores Selatan. Ia memiliki pekerjaan sebagai jaksa militer pemula yang tidak takut pada orang berkuasa. Dalam drama Korea itu, ia harus bekerja sama dengan Ahn Bo Hyun yang berperan sebagai Do Bae Man. Melansir Asian Wiki, Do adalah jaksa militer yang ingin mencari kesuksesan dan kekayaan.

Pilihan Editor: Destined With You Tayang 23 Agustus, Begini Alur Cerita dan Profil Pemeran Utamanya