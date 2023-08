Hwang Min Hyun Pemeran Kim Do Ha di My Lovely Liar, Pernah Jadi Idol 2 Grup K-Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwang Min Hyun dan Kim So Hyun beradu akting dalam drama My Lovey Liar. Drama bergenre romantis dengan sentuhan misteri itu menceritakan tentang seorang gadis bernama Mok Sol Hee yang memiliki kemampuan supranatural.

Mol Sol Hee yang diperankan Kim So Hyun, bisa mengetahui apakah seseorang sedang berkata bohong atau jujur. Namun dia menanggap keahliannya ini membuatnya tidak bisa mempercayai orang lain.

Anehnya, kekuatan Mok Sol Hee tidak efektif terhadap Kim Do Ha, yang diperankan Hwang Min Hyun. Kim Do Ha adalah komposer dan produser musik yang menyamar karena dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan. Karena penasaran akhirnya harus Mok Sol Hee terlibat dalam kasus Kim Do Ha untuk mencari tahu apakah dia benar-benar tidak bersalah.

Karakter Kim Do Ha, sebagai penyanyi tidak jauh berbeda dengan profesi Hwang Min Hyun. Sebelum menjadi aktor, Hwang Min Hyun pernah menjadi member dari dua boy gorup idol.

Debut sebagai Member NU'EST

Hwang Min Hyun mengawali karier di dunia entertainment dengan debut sebagai anggota grup NU'EST pada tahun 2012. Sebelum debut, Hwang Min Hyun telah menjadi trainee selama 2 tahun di agensi NU'EST saat itu, Pledis Entertainment.

Selama berkarier bersama NU'EST, Hwang Min Hyun telah berpartisipasi dalam 8 mini album dan 4 full album. Dia juga melakukan berbagai konser bersama NU'EST,

termasuk tur keliling Amerika, Eropa, dan Jepang.

Sayangnya, setelah kontrak mereka dengan Pledis berakhir di tahun 2022, tiga member NU'EST tidak memperpanjang kontraknya. Hal ini membuat semua member NU'EST memutuskan untuk resmi membubarkan group ini di bulan Maret 2022, tepat pada perayaan 10 tahun NU'EST.

Bergabung dengan Wanna One

Di tahun 2017, Min Hyun bersama 3 anggota NU’EST lainnya berpartisipasi dalam reality show pencarian bakat Produce 101. Acara kompetisi ini mencari 11 anggota boy goup baru yang akan didebutkan.

Selama kompetisi berlangsung, Min Hyuk sudah terlihat menonjol dan berhasil menarik perhatian penonton. Dia pun berhasil lolos menjadi boy group bernama Wanna One.

Proyek Menyanyi Solo

Meskipun mengawali karier sebagai boy group, Hwang Min Hyun tetap punya waktu

untuk solo karier dalam bermusik. Apalagi sejak mulai aktif bermain drama, Hwang Min Hyun juga beberapa kali menyumbangkan suaranya untuk soundtrack, seperti dalamm Love Revolution (2021), The Red Sleeves (2021), dan Alchemy of Souls (2022).

Pria 28 tahun itu resmi merilis sebuah album solo di bulan Februari 2023. Album solo perdananya ini berjudul Truth or Lie dengan single berjudul Hidden Side.

