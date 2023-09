5 Momen Kim So Hyun Menyelamatkan Hwang Min Hyun di My Lovely Liar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Lovely Liar sedang populer di antara pecinta drama Korea. Drama ini dibintangi oleh Kim So Hyun sebagai Mok Sol Hee dan Hwang Min Hyun sebagai Kim Do Ha.

Ceritanya, Mok Sol Hee memiliki kemampuan supranatural. Dia mengetahui

kapan seseorang sedang berkata bohong atau jujur dengan tanda di pendengarannya. Meski awalnya menganggap kekuatannya kutukan, namun akhirnya dia memanfaatkan kekuatan itu untuk menjalani profesi sebagai Lie Hunter atau pendetesi kebohongan.

Termasuk saat dia bertemu dengan Kim Do Ha, seorang komposer dan produser musk yang misterius. Dari ertama kali bertemu, Mok Sol Hee selalu melihat Kim Do Ha mengalami masalah. Sejak saat itu, baik sengaja ataupun tidak Mok Sol Hee sering menyelamatkan Kim Do Ha dari masalahnya.

Berikut ini 4 momen Kim So Hyun menyelamatkan Hwang Min Hyun di drama My Lovely Liar, dari keterangan Viu.

1. Saat dipukul di bus

Mok Sol Hee dan Kim Do Ha pertama kali bertemu saat keduanya naik bus yang sama. Waktu itu keduanya sama-sama sedang mengalami masalah. Mok Sol Hee

sedang kabur karena dikejar oleh anggota gangster yang ingin balas dendam

kepadanya. Sedangkan Kim Do Ha harus berurusan dengan Choi Eom Ho, kakak laki-laki mantan pacarnya, Choi Um Ji.

Sama-sama terlibat situasi yang tidak menguntungkan, Mok Sol Hee berusaha melerai Kim Do Ha dan Choi Eom Ho. Dengan begitu dia juga menyelamatkan diri dari para gangster.

2. Dituduh Jadi Penguntit

Kim Do Ha pernah dituduh penguntit mesum saat baru pindah ke apartemen yang sama dengan Mok Sol Hee. Hanya karena outfit yang dipakainya seperti yang diceritakan seoang wanita penghuni apartemen. Untungnya ada Mok Sol Hee di sana yang langsung bisa tahu kalau Kim Do Ha berkata jujur.

3. Dijebak Saingan

Sebagai composer dan penulis lagu terkenal, tentu saja Kim Do Ha punya banyak

pesaing. Salah satunya adalah Park Moo Jin, yang menuduh Kim Do Ha telat plagiat karyanya. Dia meminta Mok Sol Hee untuk mendeteksi kebohongan Kim Do Ha.

Alih-alih menginterogasi, Park Moo Jin malah terkesan mengorek kehidupan

pribadi Kim Do Ha. Dia juga memaksa untuk memfoto wajah Kim Do Ha yang selalu disembunyikan. Namun lagi-lagi, Mok Sol Hee berhasil menghalangi Park Moo Jin.

4. Diikuti Wartawan

Kepindahan Kim Do Ha ke kompleks apartemen Mok Sol Hee untuk

menghindari wartawan yang selalu mengejar kehidupan pribadinya. Tapi tetap saja wartawan bisa mengetahui dan berusaha mengejarnya. Saat pengejaran itu, Kim Do Ha beruntung ada Mok Sol Hee yang singgap meloloskannya dari incaran wartawan.

5. Menyelamatkan Sha On

Sha On yang diperankan Lee Si Woo, adalah penyanyi muda yang jatuh cinta kepada Kim Do Ha. Dia berusaha menarik perhati Kim Do Ha, dari cara yang normal hingga ekstren dengan dengan berpura-pura ingin bunuh diri.

Mok Sol Hee ikut membantu Kim Do Ha menyelamatkan Sha On dari aksi bohongannya. Meski dia tahu Sha On berbohong, dia tidak cerita kepada Kim Do Ha.

