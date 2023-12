Profil 3 Pemeran Drakor Love Song for Illusion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Love Song for Illusion dibuat berdasarkan webtoon. Genre roman fantasi sejarah yang mengikuti kisah cinta dan obsesi seorang pria dengan dua kepribadian yang bertentangan dan wanita yang mencintainya.

Drakor Love Song for Illusion direncanakan tayang pada Januari 2024, namun belum ada tanggalnya pasti. Dikutip dari IMDb, drama ini memiliki genre sejarah, romansa, fantasi atau sageuk.

Pemeran Drakor Love Song for Illusion

1. Park Ji Hoon

Dikutip dari AsianWiki, Park Ji Hoon ahir pada 29 Mei 1999. Ia dikenal sebagai penyanyi, penari, dan aktor. Park Ji Hoon pertama kali dikenal melalui acara Produce 101 Season 2 pada 2017. Ia juga mantan anggota grup Wanna One. Park Ji Hoon melanjutkan kariernya sebagai solois. Park Ji Hoon memulai akting dalam drama Flower Crew pada 2019.

Dalam drama Love Song for Illusion, Park Ji Hoon akan memainkan peran ganda sebagai Putra Mahkota Sajo Hyun dan alter ego Ak Hee.

2. Hong Ye Ji

Dikutip dari IMDb, Hong Ye Ji lahir pada 31 Januari 2002. Ye Ji dalam naungan Agensi Big Whale Entertainment. Ia pernah mengikuti ajang Produce 48. Ia tereliminasi di peringkat 78 pada episode ke-5 pertandingan. Hong Ye Ji terkenal melalui aktingnya. Ia pernah membintangi drama So I Married an Anti-fan (2021) and Undercover (2021).

Dalam drama Love Song for Illusion, ia berperan sebagai Yeon Wol yang menjalani kehidupan penuh liku-liku.

3. Choi Ji Woo

Ji Woo lahir di Jeonju, Korea Selatan pada 25 November 1997. Ia artis naungan agensi King Kong by Starship. Sejak debut pada 2010, Ji Woo telah membintangi drama Pure Love (2013), Hello, My Twenties! (2017), dan Sell Your Haunted House (2021).

Dalam drama Love Song for Illusion, Ji Woo berperan sebagai Geum Hwa, istri Putra Mahkota Sajo Hyun yang ambisius dan serakah.

