Ed Sheeran Kerja Shift di Lego Store sebelum Bernyanyi di Hadapan Fans

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran punya cara kreatif untuk menghibur fansnya. Pelantun "Shape of You", 32, itu tampil mengejutkan di toko Lego di Mall of America, Minnesota, pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023. Dia bekerja shift sebagai brick speacialist dan membantu pelanggan muda berbelanja mainan yang berwarna-warni.

Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram-nya, dia terlihat membagikan set Lego kotak, memberikan tanda tangan, dan berpose dengan beberapa anak.

"Benar, saya di sini di Mall of America di Minnesota dan saya memakai pakaian LEGO saya," kata dia dalam klip.

Dia terlihat mengenakan celemek kuning cerah dengan label nama "Ed" dan kaus bergambar Lego. "Saya akan menjadi brick specialist di toko Lego dan membawakan 'Lego House.'"

Ed Sheeran menyamar jadi brick specialist di toko Lego sebelum menyanyikan Lego House di hadapan pengunjung Mall of America, Minnesota, AS, Sabtu, 12 Agustus 2023. (Instagram/@teddysphotos)

Musisi asal Inggris itu kemudian melangkah keluar ke mal untuk menggoda kerumunan besar penggemar yang telah berkumpul, membawakan lagu akustik dari hitnya "Lego House."

"Itu sangat menyenangkan," katanya setelah pertunjukan. Dia juga menyiapkan kejutan khusus bagi mereka yang menghadiri konsernya malam itu di Stadion Bank AS di Minneapolis. "Aku punya banyak minifigures 'Autumn Is Coming' ini dan aku akan membagikannya di pertunjukan. Sampai jumpa lagi."

Konser Sheeran + - = ÷ x ("Mathematics") tengah berlangsung. Di beberapa kota, dia bermunculan di berbagai tempat tak terduga untuk membuat penampilan kejutan. Bulan lalu, ayah dua anak itu berada di belakang meja di kios hotdog Chicago The Wieners Circle.

Di restoran yang dikenal karena perlakuan pelanggannya yang keras dan kasar itu, pemenang Grammy menyajikan hotdog ala Chicago. Terlepas dari status selebritasnya, staf memperlakukan Sheeran dengan kasar seperti ke pengunjung lain. Sebuah video yang dibagikan artis rekaman Inggris di Instagram-nya menunjukkan karyawan menghina dia, dengan seorang pekerja mengumumkan, “Kita akan memiliki Ed Sheeran di sini di motherf----er Wiener's Circle dan saya akan mengajari bajingan itu bagaimana untuk membuat hot dog."

Sebelumnya pada Juli, Sheeran mengejutkan sekelompok musikus muda dengan tampil di resital mereka. Penyanyi-penulis lagu mampir ke Tobin Community Center di Boston untuk tampil bersama anggota Boston Music Project Youth Group menjelang pertunjukannya di Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.

“Pagi di Boston sangat mengejutkan grup musik anak-anak ini, sangat menyenangkan,” tulis Sheeran di Instagram saat itu, berbagi video dari kunjungannya. “Ke pertunjukan stadion kedua sekarang sampai jumpa nanti x.”

Setelah nge-jam sebentar, Ed Sheeran mengganti persneling dan memasang gitar akustiknya untuk membawakan salah satu hitsnya sendiri. "Kudengar kalian suka 'Eyes Closed,'" katanya kepada anak-anak.

