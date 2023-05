Ed Sheeran Luapkan Emosi dengan Ciptakan 7 Lagu Setelah Istrinya Didiagnosis Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran mengungkapkan kisah yang terjadi di keluarga kecilnya pada Februari 2022 lewat seri dokumenter Disney+ yang berjudul The Sum of It All. Dalam acara tersebut, penyanyi asal Inggris itu bersama dengan sang istri, Cherry Seaborn, menceritakan kisahnya ketika didiagnosis mengidap kanker saat hamil anak perempuan kedua mereka.

Istri Ed Sheeran Idap Kanker Saat Hamil

Pada episode pertama seri dokumenter berjudul Love, keduanya membongkar cerita yang dialami Cherry Seaborn pada Februari 2022. "Saya mendapatkan diagnosa kanker pada awal tahun. (Kejadian) itu membuat saya merenungkan tentang kematian secara masif. Saya tidak akan pernah setuju untuk melakukan hal seperti ini, tetapi kejadian itu membuat saya berpikir, 'Oh jika saya mati, bagaimana persepsi orang tentang saya? Apa yang kamu tinggalkan?'," tutur Cherry, dikutip dari People.

Menanggapi kejadian yang menimpa sang istri, mengutip The Economic Times dan People, Ed Sheeran banjir tangisan karena potensi kehilangan sang istri. Apalagi pada saat kejadian pihak medis menyarankan Cherry Seaborn untuk menerima terapi setelah melahirkan. "Itu sangat buruk," ujar penyanyi lagu Save My Self tersebut.

Ed Sheeran Jadikan Musik sebagai Pelampiasan

Kehancuran yang dialami oleh penyanyi 32 tahun itu disalurkannya lewat menulis musik. Dikutip dari People, Ed Sheeran akui pernah membuat 7 lagu dalam waktu 4 jam untuk melepaskan emosi yang menghantuinya. "Ketika sesuatu sangat intens terjadi kepadanya, Ia akan menulis lagu," ucap Seaborn, dilansir dari People.

Tidak hanya kesulitan dengan kejadian yang menimpa sang istri, dikutip dari The Economic Times kala itu Ed Sheeran juga harus berduka atas kematian sahabat laki-lakinya yang bernama Jamal Edwards. Kemudian, mantan kekasih Taylor Swift itu juga harus menjalani persidangan atas kasus plagiarisme lagu miliknya yang berjudul Shape of You.

Selain itu, Ed Sheeran juga turut membongkar bahwa kehidupannya lebih bermakna dengan kehadiran Cherry Seaborn. "Sebuah berkat luar biasa dalam kehidupan saya yang tidak diketahui siapa pun. Semua hal dalam hidup saya menjadi lebih baik ketika ada dirinya," tutur Ed Sheeran dikutip dari People.

Mengutip dari The Economic Times, disamping kesulitan yang harus dihadapi, keduanya merasa bersyukur karena Cherry Seaborn berhasil melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Jupiter, pada Mei 2022.

GABRIELLA AMANDA | PEOPLE | THE ECONOMIC TIMES

