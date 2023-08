Paramore Menunda Konser Demi Kesehatan Vokalisnya, Simak Profil Band Amerika Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paramore belum bisa melanjutkan konsernya, karena vokalis Hayley Williams masih berobat tersebab infeksi paru-paru. Hayley Williams butuh mengutamakan kesehatannya supaya tidak memberikan berdampak buruk sampai waktu yang lama.

Dikutip dari LA Times, pada 9 Agustus 2023, Paramore memainkan pertunjukan terakhir tur di Climate Pledge Arena, Seattle. Pertunjukan Paramore berikutnya dijadwalkan pada 6 Oktober yang akan tampil di New Yorker Festival. Setelah itu berlanjut pada November di Selandia Baru dan Australia. Paramore juga akan berangkat ke Eropa dengan Taylor Swift sekitar Mei dan Agustus 2024.

Profil Paramore

Paramore band rock Amerika yang dibentuk di Franklin, Tennessee, Amerika Serikat pada 2003. Grup musik itu beranggota tiga orang, Hayley Williams sebagai vokalis dan keyboardist, Taylor York gitaris, dan Zac Farro drummer.

Band ini telah merilis enam album studio, yaitu All We Know is Falling, RIOT! , Brand New Eyes, Paramore, After Laughter, dan This is Why. Dari enam album studio tersebut, Paramore menjadi album yang pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard 200.

Saat masih beranggota empat orang, Paramore merilis album studio debut berjudul All We Know Is Falling pada 2005. Dua tahun kemudian merilis single hit Misery Business dalam album studio Riot!. Dari single hit itu, nama Paramore langsung melejit. Crushcrushcrush dan That's What You Get juga menjadi single berikutnya milik Paramore yang mengalami kesuksesan komersial.

Pada 2008, Paramore masuk nominasi Artis Baru Terbaik di Grammy Awards. Pada 2013-2014, Paramore merilis beberapa single dari album Paramore, termasuk single Still Into You dan Ain't it Fun. Single Ain’t it Fun berhasil menjadi single dengan puncak tertinggi band dan hit Top 10 pertama di tangga lagu Billboard Hot 100. Pencapaian ini membuat Paramore menerima penghargaan Grammy pertama dalam kategori Lagu Rock Terbaik pada 2015.

Mengutip New Musical Express atau NME, pada Januari 2022, Paramore mengerjakan album studio keenam, This is Why. Tahun berikutnya, Paramore dinominasikan untuk Grup Musik Favorit di Kids' Choice Awards 2023, dikutip dari Hollywood Reporter. Pada tahun yang sama, lagu This is Why dalam album studio keenamnya masuk nominasi Alternatif Terbaik dalam MTV Video Music Awards 2023.

