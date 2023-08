Vokalis Alami Infeksi Paru-paru, Paramore Batalkan Sisa Jadwal Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis band Amerika Serikat Paramore, Hayley Williams, mengumumkan pembatalan jadwal konser yang tersisa di masa mendatang karena mengalami infeksi paru-paru. Hayley Williams saat ini memilih untuk mengutamakan kesehatannya supaya tidak memberikan dampak buruk jangka panjang.

Melalui unggahan pada Kamis, 10 Agustus 2023, Paramore mengunggah sebuah tulisan dengan latar hitam di Instagram. Pada unggahan tersebut turut tertulis keterangan, "Sebuah pesan dari Hayley."

Lebih dari itu, sang vokalis menyampaikan permohonan maafnya karena harus membatalkan sejumlah konser karena penyakit yang dideritanya. "Setelah infeksi paru saya yang memaksa kami untuk menunda 4 penampilan, saya awalnya berharap satu minggu libur dan pengobatan rutin yang ketat dapat cukup menyembuhkan tubuh saya untuk menyelesaikan tur dengan kuat," tulisnya pada paragraf pertama.

Hayley Williams Sudah Berjuang Semampunya, Takut Memaksakan Diri

Berdasarkan pesannya itu, Hayley Williams pun menyampaikan kalau dirinya sudah berjuang semampunya dan dia tidak ingin mengecewakan pihak lain lagi karena pembatalan konser. "Saya sudah melakukan apa pun yang saya bisa untuk melawan infeksi ini sehingga kami tidak perlu mengecewakan siapa pun dengan lebih banyak berita soal penundaan dan pembatalan," tulisnya.

Namun, Hayley pun mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter, ia harus lebih memerhatikan kesehatan dirinya supaya tidak memberikan dampak jangka panjang. "Saya saat ini membahayakan kerusakan jangka panjang dan harus memerhatikan tubuh saya. Dengan pikiran seperti itu dan dengan berat hati, kami harus membatalkan sisa penampilan di Portland dan Salt Lake City," tulisnya.

Hayley Williams Akui Tak Mampu Tampil secara Fisik

Penyanyi lagu Still Into You itu menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada semua pihak yang sudah bersabar. "Kami meminta maaf untuk semua dari kalian yang telah sangat bersama kepada kami karena perubahan jadwal dan perubahan rencana berpergian untuk tetap hadir," tulisnya.

Hayley kemudian menyatakan dirinya tidak kuat secara fisik dan memohon dukungan. "Saya secara fisik tidak mampu. Saya tahu ini bukanlah berita baik untuk semua orang. Terima kasih untuk dukungan yang terus berlanjut," tulisnya.

GABRIELLA AMANDA

