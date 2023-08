Profil Kim Jae Won, Pramugara Green Flag dalam Drama King The Land

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 6 Agustus 2023, drama Korea King the Land resmi menayangkan episode terakhirnya. Drama yang dibuat oleh stasiun JTBC ini berhasil menjadi salah satu tontonan populer. King The Land berhasil menduduki peringkat 10 besar dalam platform Netflix. Episode terakhir dari drama ini mampu mencetak rating nasional di Korea Selatan dengan rata-rata 13,8 persen.

King the Land adalah cerita komedi romantis antara pewaris King Hotel, Gu Won (Lee JunHo) dan Cheon Sa Rang (Yoona SNSD), seorang pegawai hotel King Hotel. Awalnya, mereka bertemu karena kejadian yang kurang mengenakkan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan cinta tumbuh di antara mereka.

Drama korea ini juga menceritakan kisah cinta pramugari pesawat, Oh Pyeong Hwa (Ko Won Hee) dan Lee Roon (Kim Jae Won). Dua sejoli ini banyak menarik perhatian penonton internasional saat penayangan drama berlangsung. Lee Roon dan Oh Pyeong Hwa dapat memunculkan chemistry yang sangat kuat di setiap episodenya. Pada drama tersebut, Lee Roon diceritakan memiliki karakter yang tenang dan selalu berada di sisi Oh Pyeong Hwa. Sebab itu, ia disebut sebagai pria green flag.

Perjalanan Karier Kim Jae Won

Kim Jae Won dikenal sebagai aktor Korea Selatan debutan yang lahir pada 9 Februari 2001. Ia baru saja melakukan debut di dunia akting pada 2021. Saat itu, Kim Jae Won mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan aktingnya dalam serial Filipina yang berbahasa Inggris. Mengutip My Drama List, serial tersebut berjudul Love from Home dan berperan sebagai Jay.

Setelah sukses pada serial debutnya, Kim Jae Won ditunjuk menjadi pemeran utama di Sea Village Cloud Pension sebagai Cheon Ri An. Pada drama ini, ia beradu akting dengan Yerin. Di tahun yang sama, ia juga muncul sebagai pemeran pendukung dalam drama Our Blues dan To My Star Season 2: Our Untold Stories.

Pada 2023, ia kembali menjadi pemeran utama bernama Shin Chang Hoon dalam Stealer: The Treasure Hunter. Selain itu, ia juga berperan menjadi Lee Roon dalam drama King the Land.

Setelah sukses dalam proyek drama King the Land, Kim Jae Won mendapatkan tawaran sebagai peran utama dalam drama terbaru Netflix berjudul Hierarchy. Drama tersebut belum memiliki jadwal tayang resmi, tetapi Kim Jae Won dipastikan hadir di dalam ceritanya.

Hierarchy menunjuk Kim Jae Won untuk memerankan tokoh Kim Ri Ahn. Mengambil dari Soompi, ia dikenal sebagai pewaris Grup Jooshin dan dan siswa peringkat teratas dari SMA Jooshin. Pada drama ini, Kim Jae Won akan beradu akting dengan Noh Jung Ui, Lee Chae Min, dan Ji Hye Won.

