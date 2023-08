Mengenal Six Siblings, Geng yang Terbentuk dalam Drama King the Land

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - King the Land baru saja menayangkan episode terakhirnya pada tanggal 6 Agustus lalu. Drama bergenre komedi romantis ini berhasil meraih perhatian masyarakat internasional. Sebab, King the Land berhasil menduduki peringkat top 10 drama yang banyak ditonton di Netflix. Mengutip Soompi, King the Land berhasil mencetak rating nasional dengan rata-rata 13,8 persen.

Ketika waktu penayangan drama Korea King the Land masih berlangsung, episode 10 banyak menyorot perhatian penonton. Sebab, episode itu memperlihatkan Gu Won yang mengajak Cheon Sa Rang dan dua temannya yang bernama Oh Pyeong Hwa dan Kang Da Eul berlibur ke Thailand. Tak hanya itu, Gu Won juga mengajak Noh Sang Sik dan Lee Roon. Selama perjalanan di Thailand, mereka membentuk sebuah geng dengan nama Six Siblings.

Kekompakan mereka sebagai sebuah geng persahabatan ternyata tidak hanya terlihat di drama saja. Sebab, Ahn Se Ha selaku pemeran Noh Sang Sik mengunggah sebuah foto bersama Six Siblings di akun Instagramnya. Foto tersebut memperlihatkan Ahn Se Ha, Lee Jun Ho, Yoona, Kim Ga Eun, Ko Won Hee dan Kim Jae Won yang sedang berkumpul bersama dengan sebuah ice cream cake di tengah mereka. Selain itu, Jun Ho dan kawan-kawan juga menyempatkan waktu untuk menghadiri acara teater yang dibintangi oleh Ahn Se Ha.

Profil Anggota Geng Six Siblings

1. Lee Junho

Lee Junho adalah aktor Korea Selatan yang mengawali kariernya di industri musik sebagai anggota dari 2PM pada 2006. Ia mulai terjun ke dunia akting ketika mendapatkan peran kecil dalam BOSS Season 2. Saat ini, Lee Jun Ho telah memiliki berbagai drama dan memerani peran utama, seperti Good Manager, Wok of Love, dan The Red Sleeve.

2. Yoona SNSD

Aktris yang dikenal sebagai salah satu anggota SNSD ini memulai kariernya di dunia akting pada 2007. Drama pertama yang dimainkannya adalah 9 Ends 2 Outs sebagai pemeran pendukung. Yoona mulai mendapatkan popularitas sebagai aktris ketika memainkan drama You Are My Destiny pada 2008.

3. Ko Won Hee

Awalnya, pekerjaan utama Ko Won Hee adalah model komersial. Mengutip My Drama List, ia pernah menjadi model termuda Asiana Airlines pada 2012. Ia mulai terjun pada dunia akting ketika memainkan peran dalam Blooded Palace: The War of Flowers pada 2013.

4. Kim Ga Eun

Kim Ga Eun adalah aktris yang berhasil melakukan debut akting pada 2009. Ia mulai menjadi populer ketika membintangi drama Style di tahun yang sama. Kim Ga Eun banyak berperan sebagai pemeran pendukung, seperti I Hear Your Voice dan Because This is My First Life.

5. Ahn Se Ha

Ahn Se Ha dikenal sebagai aktor yang berperan di banyak drama, aktor musikal, dan aktor panggung. Ia adalah aktor di bawah naungan JUST Entertainment. Selama berkarier, ia sudah berperan di drama Voice Season 2, 100 Days My Prince, dan The Heavenly Idol.

6. Kim Jae Won

Kim Jae Won adalah aktor Korea Selatan yang baru melakukan debutnya pada 2021. Serial pertama yang dibintanginya adalah Love From Home. Setelah itu, ia membintangi drama Our Blues, Romanced, Fall for You, Dream Maker, dan Stealer: The Treasure Keeper.

Pilihan Editor: King The Land Tamat, Yoona dan Junho Simpan Kenangan Indah Syuting Bersama