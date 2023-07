Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas drama Korea memang sangat mengagumkan, apalagi drakor selalu memiliki banyak pilihan genre dan ide cerita seperti wartawan, dokter, pebisnis, perkantoran, hingga anak-anak sekolah. Kehidupan para tokoh selalu menarik untuk diikuti dan menjadi referensi tontonan saat akhir pekan.

Drama Korea bergenre sci-fi juga sangat seru untuk ditonton bagi semua kalangan karena dijamin antimainstream dan membuat banyak orang penasaran akan kecanggihan teknologi yang sangat menarik. Mari ketahui 5 drama Korea tentang kecanggihan teknologi dan programming digital berikut ini.

1. Forecasting Love and Weather (2022)

Drama tentang kecanggihan teknologi bertajuk Forecasting Love and Weather diperankan oleh Park Min Young sebagai Jin Ha Kyung dan Song Kang sebagai Lee Si Woo. Kisahkan karyawan tetap di kantor Administrasi Meteorologi Korea dan karyawan pemilik IQ 150 yang hanya peduli terhadap isu-isu cuaca.

Jin Ha Kyung berusaha keras untuk bersikap profesional dengan memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaannya. Sosok karyawan yang sangat berdedikasi bagi perusahaan ini memiliki partner yang selalu memiliki ide out of the box bernama Lee Si Woo.

2. Yumi's Cells (2021)

Yumi’s Cells 2. Instagram/@tving.official

Kepopuleran Yumi’s Cells memang tidak diragukan lagi, drama yang diperankan Kim Go Eun sebagai Kim Yu Mi dengan sel-sel yang berada di otaknya memang sangat menarik. Drama adaptasi webtoon ini mengisahkan seorang pegawai dan programmer handal bernama Goo Woong yang diperankan Ahn Bo Hyun.

Goo Woong adalah seorang developer game bersama dua temannya, kemudian dipertemukan dengan Kim Yu Mi yang membuatnya merasa nyaman hingga memutuskan berkencan. Menariknya, animasi Yumi’s Cells sangat menggemaskan hingga membuat banyak orang tertarik untuk mengikutinya.

3. Start-Up (2020)

Drama programmer yang sangat populer saat masa pandemi adalah Start-Up. Drama ini mengisahkan Bae Suzy sebagai Seo Dal Mi, Nam Joo Hyuk sebagai Nam Do San, dan Kim Seon Ho sebagai Han Ji Pyeong. Kisah para karyawan di dunia Start up ini memang sangat mengagumkan, sebab sekelompok anak muda berusaha keras untuk bisa mengembangkan perusahaan miliknya.

Perusahaan IT kecil bernama Samsan Tech akhirnya berhasil didirikan oleh seorang programmer jenius bernama Nam Do San hingga berhasil memenangkan kompetisi internasional. Selain mengisahkan dunia teknologi dan programming digital yang cukup rumit, drakor Start-Up juga mengisahkan hubungan cinta segitiga di antara para karakternya.

4. Love Alarm (2019)

Adegan serial Love Alarm Season 2. (Dok. Netflix)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sendirian memang terasa sangat kesepian, apalagi jika tidak memiliki pasangan. Drama Korea Love Alarm yang mengisahkan aplikasi pencari cinta bernama Jo Alarm ini dapat dengan mudah digunakan dalam handphone dan dapat menjangkau pengguna lainnya hingga radius 10 meter.

Drama adaptasi webtoon dengan judul yang sama karya Chon Kye Young memang berhasil menuai perhatian publik, karena berkat aplikasi tersebut pengguna dapat menemukan cinta dengan mudah. Menariknya, drama ini akan membuat penonton mengetahui kejeniusan sang programmer saat berusaha mengembangkan aplikasi Jo Alarm tersebut.

5. Are You Human Too? (2018)

Teknologi memang sangat menakjubkan, apalagi drama Korea Are You Human Too? mengisahkan seorang ilmuwan terkenal bernama Oh Ro Ra yang diperankan Kim Sung Ryung. Ia berpisah dengan anaknya bernama Nam Shin yang diperankan Seo Kang Joon.

Sejak saat itu, Oh Ro Ra memutuskan untuk membuat robot AI dan diberi nama Nam Shin I, II, dan III. Kerinduan sang ibu kepada anaknya semakin kuat, hingga akhirnya Oh Ro Ra mengetahui bahwa Nam Shin koma dan keadaannya kritis sebagai seorang pewaris chaebol.

Beragam misi antara Oh Ro Ra dan robot-robot Nam Shin terus dilakukan. Hingga kemudian, Kang So Bong menjadi pengawal robot Nam Shin III untuk memahami segala perilaku robot tersebut yang berusaha keras untuk melindungi Nam Shin dari ancaman pembunuhan.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: Akan Tayang Agustus Mendatang, Ini Deretan Pemain Drama Korea My Dearest