Ariana Grande Ungkap Syuting Film Wicked Sebagai Penyembuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande merasakan perubahan dalam dirinnya saat syutng Wicked. Beberapa bulan sebelum tersiar kabar bahwa dia menemukan cinta dengan rekan aktornya, Ethan Slater, setelah berpisah dari suaminya. Dalton Gomez, dia merenungkan bagaimana mengerjakan film musikal dua bagian telah membuatnya menari sepanjang hidup dengan cara baru.

"Menikmati setiap milidetik yang tersisa dengan Galinda saya (meskipun dia akan bersama saya selamanya, selamanya)," Ariana memulai posting 3 April, yang menampilkan sosok buramnya berdiri di bawah pelangi. "Berada di sini di Oz di mana setiap hari mengubah hidup ... merasakan, belajar, dan tumbuh begitu banyak dengan kecepatan yang begitu cepat ... merasakan begitu banyak cinta di sekitarku."

Dan setelah berterima kasih kepada lawan mainnya Cynthia Erivo, yang berperan sebagai Elphaba, dan sutradara film tersebut Jon M. Chu, dia menambahkan, hal ini mengubah dan menyembuhkan bagian dari dirinya yang tidak pernah dia ketahui membutuhkannya. Menilik ke depan beberapa bulan kemudian, terlihat jelas betapa hatinya terasa penuh selama berada di London.

Kutipan samar yang disukai Ariana Grande

Sebelumnya Ariana Grande kedapatan "menyukai" kutipan samar yang diposting di Instagram pada bulan Januari, sekitar waktu perpisahannya dari Dalton Gomez, tentang tidak takut dengan orang yang Anda kencani

Penyanyi "7 Rings" itu menyukai beberapa postingan dari akun Instagram psikoterapis Terri Cole, termasuk yang berbunyi: "Never again will I be in a relationship with someone I fear." Tidak jelas kapan dia menyukai postingan tersebut, tetapi postingan itu diposting sekitar waktu perpisahannya dengan Dalton.

Dia juga menyukai postingan Cole tentang pengabaian diri demi hubungan, menjauh dari orang dan situasi yang mengancam ketenangan pikiran Anda [dan] harga diri, serta komunikasi sebagai "love language." Ariana juga "menyukai" kutipan lain di halaman Cole yang diposting pada bulan Mei yang berbunyi, "Imagine how different the world would be if little girls were taught to set boundaries as often as they were taught to be polite."

Ariana Grande dan Ethan Slater

Beberapa hari setelah berita bahwa Ariana dan suaminya Dalton Gomez berniat bercerai setelah dua tahun menikah, Ariana dan Ethan Slater dipastikan berpacaran. Sumber E! mengatakan bawa keduanya baru-baru ini mulai berkencan, dan menambahkan bahwa Ariana dan Dalton tetap berteman.

Menurut sumber tersebut bintang Broadway dan nominasi Tony Award untuk SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical, telah berpisah dari istrinya selama empat tahun, Lilly Jay, dan memiliki seorang putra. Ariana dan Ethan belum berkomentar secara terbuka tentang status hubungan mereka.

