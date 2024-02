Trailer Perdana Film Wicked Dirilis, Penampilan Ariana Grande Banjir Pujian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akhirnya film Wicked yang dinanti-nantikan segera hadir. Cuplikan trailer pertama untuk film musikal Wicked: Part One memulai debutnya pada Ahad, 11 Februari 2024 di Super Bowl. Trailer itu menghadirkan penampilan perdana Cynthia Erivo yang berperan sebagai Elphaba, penyihir berkulit hijau dan Ariana Grande sebagai Glinda yang ceria.

Disutradarai oleh Jon M, Wicked akan menjadi adaptasi film yang terdiri dari dua bagian dari pertunjukan Broadway Stephen Schwartz dan Winnie Holzman yang memenangkan Tony. Wicked: Part One tayang di bioskop-bioskop Inggris pada 27 November tahun ini. Bagian keduanya akan dirilis pada 26 November 2025.

Para penggemar Ariana Grande merayakan peluncuran trailer resmi pertama untuk film adaptasi Wicked tersebut. Setelah antisipasi selama bertahun-tahun, para penonton dapat melihat sekilas versi sinematik terkini dari pertunjukan panggung yang melahirkan generasi baru pecinta teater dengan lagu-lagu seperti Defying Gravity, For Good, dan No One Mourns the Wicked.

Pelantun lagu Yes, and? ini memerankan Glinda, si penyihir baik dalam filmnya. Klip ini juga menampilkan aktor Inggris Jonathan Bailey sebagai kekasih penyihir Fiyero, Michelle Yeoh, yang dalam filmnya berperan sebagai Madam Morrible. Sementara itu, Jeff Goldblum berperan sebagai Wizard, dan bintang Saturday Night Live, Bowen Yang sebagai Pfannee, seorang siswa di sekolah Glinda dan Elphaba.

Aktor yang juga ikut bermain dalam film ini adalah bintang Broadway, Ethan Slater. Ia berperan sebagai siswa yang sedang jatuh cinta, Boq. Grande dan Slater bertemu di lokasi syuting dan telah menjalin hubungan sejak musim panas lalu, setelah pernikahan keduanya berakhir.

Trailer perdana Film Wicked: Part One

Dalam klip pendek tersebut, kita melihat Glinda dan Elphaba bertemu untuk pertama kalinya, dengan Glinda yang terkesiap kaget setelah melihat penampilan Elphaba yang berwarna hijau. Adegan-adegan pendek kemudian merinci bagaimana hubungan mereka berubah seiring berjalannya waktu, dengan pasangan ini akhirnya menjadi teman dekat dan orang kepercayaan saat mereka mengetahui bahwa Wizard mungkin bukan pahlawan seperti yang digambarkan.

Trailer ini diakhiri dengan suara Elphaba yang meniupkan nada akhir yang menggembirakan dari lagu "Defying Gravity", yang awalnya dipopulerkan oleh Idina Menzel, yang memerankan karakter ini di New York dan London pada awal tahun 2000-an.

Pujian untuk Ariana Grande yang berperan sebagai Glinda

Menanggapi trailer film ini, netizen internasional menggunakan media sosial untuk membagikan komentar positif mereka. Sebagian besar komentar tertuju pada para pemeran utama, Erivo dan Grande, dan interpretasi mereka terhadap peran ikonik tersebut.

"Ariana dan Cynthia tampil menakjubkan, saya tidak sabar untuk menontonnya!" tulis seorang pengguna X/Twitter, sementara pengguna lainnya menambahkan, "Jika Anda mendengar teriakan di Brooklyn, itu adalah saya." Tak sedikit pula yang secara khusus memuji Grande, yang mengatakan kepada pelantun lagu Thank U, Next tersebut: "Anda akan selalu menjadi bintang."

Menariknya, film ini banyak disebut sebagai Barbie 2.0 karena sinematiknya yang apik. Terlebih, penampilan Ariana dengan rambut pirangnya yang juga menyita perhatian bak Barbie yang ikonik.

