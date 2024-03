Ariana Grande Minta Fans Setop Tulis Pesan Kebencian Akibat Salah Artikan Lagu Barunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tiga tahun, penyanyi asal Amerika, Ariana Grande, kembali merilis album terbaru bertajuk Eternal Sunshine dua hari lalu, tepatnya pada Jumat, 8 Maret 2024. Menyambut antusiasme yang tinggi dari pendengarnya, Ariana juga mengunggah pesan yang berisi peringatan untuk mereka yang mengirimkan pesan-pesan kebencian kepada orang-orang di sekitarnya.

“Saya hanya ingin mengatakan siapapun yang mengirimkan pesan kebencian kepada orang-orang dalam hidup saya berdasarkan interpretasi Anda terhadap album ini artinya tidak mendukung saya dan benar-benar melakukan kebalikan dari apa yang pernah saya sarankan,” tulis Ariana pada unggahan Instagram Story melalui akun pribadinya.

Pesan tersebut ia siarkan sehubungan dengan sikap beberapa pendengarnya yang mengirimkan pesan-pesan kebencian kepada orang-orang yang dianggap berhubungan dengan lagu-lagunya. Melalui pesan itu, ia ingin menghentikan ketidaknyamanan yang terjadi karena kesalahpahaman orang-orang dalam menafsirkan lagu-lagu terbarunya.

Ariana Grande Terinspirasi dari Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine yang dirilis Republic Records merupakan studio album Ariana Grande yang ketujuh. Judul album ini diambil dari film karya Michel Gondry bergenre romance/sci-fi yang terbit pada 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Konsep menghapus memori yang menjadi poin utama di dalam film juga masuk ke dalam lirik salah satu lagu Ariana di album Eternal Sunshine berjudul sama. Ia menuliskan, “jadi aku mencoba menghapus ingatanku, hanya supaya rasa gilaku berkurang.”

Semenjak bercerai dengan suaminya, Dalton Gomez, Ariana sudah kembali menjalani hubungan asmara dengan Ethan Slater. Seluruh kisah mengenai perjalanan patah hati dan kisah cinta terbarunya itu dinilai terungkap di album Eternal Sunshine.

Pelantun Thank You, Next itu mengimbau pendengarnya untuk lebih seksama dalam menyimak lagu-lagu di album terbarunya. “Meskipun album ini menceritakan banyak momen menyakitkan, album ini juga dijalin dengan garis cinta yang dalam dan tulus. Jika Anda tidak dapat mendengarnya, mohon dengarkan lebih seksama," tulisnya.

Jadi Album dengan Jumlah Streaming Terbanyak dalam Satu Hari

Dilansir dari Billboard, Eternal Sunshine menjadi album yang paling banyak di-streaming dalam satu hari di Spotify. Single “Yes, And?” yang menjadi pengawal album ini juga berhasil masuk ke deretan Billboard Hot 100 setelah pertama kali dirilis Januari 2024.

Ariana mengaku bahwa terciptanya album berisi 13 judul lagu itu merupakan ketidaksengajaan. Awalnya ia mengatakan tidak berniat membuat lagu baru, tetapi pertemuannya dengan penulis dan produser musik Max Martin di NYC, berhasil menggeser niat awal tersebut.

“Semuanya mulai mengalir, dan setelah minggu pertama kami bersama, saya terus datang ke studio setiap hari sendirian, dan hal itu terus terjadi secara alami, jadi saya memutuskan untuk memberikan reaksi dan mendengarkannya, dan saya pikir mungkin itu harusnya dirilis jika keluar dari diri saya seperti ini,” ungkapnya.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | DEADLINE | BILLBOARD | NEW YORK TIMES

