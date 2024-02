Rilis Yes, And? Versi Remix dengan Mariah Carey, Ariana Grande: Mimpi Jadi Kenyataan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande berkolaborasi dengan Mariah Carey dalam single terbarunya. Penyanyi berusia 30 tahun itu mengumumkan lagu Yes, And? versi remix menampilkan Mariah Carey.

Ariana mengumumkan hal tersebut melalui laman Instagram-nya, Rabu 14 Februari. Dia mengunggah foto cover single itu, berdua dengan idolanya dalam balutan pakaian serba hitam.

Penyanyi kelahiran 26 Juni 1993 itu sangat antusias mengumumkan lagu remix-nya dirilis pada Jumat, 16 Februari 2024. "Saya tidak percaya kata-kata yang saya ketik ini, Ya, And? Remix dengan satu-satunya inspirasi seumur hidup akan dirilis hari Jumat ini!" tulisnya.

Ariana mengungkapkan kegembiraannya bisa berkolaborasi dengan Mariah Carey untuk lagu ini. Baginya, kolaborasi ini memikiki arti khusus. “Tidak ada kata-kata yang cukup. Terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam, mimpi ini menjadi kenyataan. Saya tidak sabar menunggu semua orang mendengarnya," tandasnya.

Kolaborasi sebelumnya dengan Mariah Carey

Ini bukan pertama kalinya mereka berkolaborasi. Ariana juga pernah berkolaborasi untuk lagu Oh Santa milik Mariah Carey dan Jennifer Hudson tahun 2010. Ketiganya kemudian menampilkan lagu itu di acara khusus pada tahun 2020. Merka juga kembali tampil di konser Natal Mariah Carey, di Madison Square Garden, tahun 2024.

Baik Ariana dan Mariah sama-sama antusias dengan kolaborasi terbaru emreka. Keduanya juga memperbarui gambar profil Instagram mereka dengan gambar serupa.

Album Eternal Sushine

Lagu Yes, And? adalah single utama dari album Eternal Sushine yang akan dirilis pada 8 Maret 2024. Lagu mengusung tema disko dan house tersebut sempat menduduki posisi No. 1 Billboard Hot 100.

Ariana sempat mengatakan bahwa dia tidak akan merilis lagu lagi sebelum album lengkapnya dirilis. Namun dia juga berjanji akan memberikan kejutan. Salah satunya adalah lagu remix Yes, And? ini.

Dia pun meminta penggemarnya untuk bersabar untuk bisa mendengarkan keseluruhan albumnya. "Saya sangat ingin kalian merasakan album ini secara penuh kali ini,” kata mantan kekasih Pete Davidson itu.

Menurut dia, cara yang ideal untuk merasakan karya barunya ini adalah dengan mendengarkan seluruh isi albumnya. Dia pun berterima kasih kepada penggemarnya yang sudah sedia menunggu karya musik barunya. “Terima kasih atas kepercayaan Anda pada visi dan rencana saya!” tandas Ariana Grande.

