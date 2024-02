Lagu Barunya Bocor sebelum Dirilis, Ariana Grande: Sampai Jumpa di Penjara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande memberikan tanggapan terhadap tindakan peretas atau hacker yang menyebarkan lagu barunya sebelum resmi dirilis. Salah satunya lagu Fantasize milik Ariana Grande bocor di TikTok dan menjadi viral sepanjang tahun lalu.

"Terima kasih banyak. Sampai jumpa di penjara. Secara harfiah (Literally),” kata Ariana Grande kepada hacker dalam sebuah wawancara di Zach Sang Show baru-baru ini.

Lagu Fantasize sendiri telah menjadi soundtrack lebih dari 130.000 video di TikTok. Ariana Grande menjelaskan bahwa lagu-lagu tersebut sebenarnya ditulis untuk acara televisi yang tidak disebutkan namanya, bukan untuknya.

"Jadi Fantasize keluar, gila, dicuri. Keluar? Pencuri, bajak laut, penjahat, ilegal. Aku akan membayarmu lebih banyak untuk menyimpannya, untuk mendapatkannya kembali," kata Ariana Grande.

Ariana Grande Kemas Ulang Lagu Barunya

Penyanyi 30 tahun ini akan memasukkan versi yang dikerjakan ulang ke dalam rekaman barunya. Ariana Grande menjelaskan bahwa versi aslinya adalah parodi dari nuansa girl grup tahun 90-an. Dia kemudian menyindir bahwa orang-orang yang sudah mendengarnya karena peretas.

"Itu seperti parodi dari getaran girl grup ini. Tapi (para penggemar) menyukainya… Ini sangat klise, tapi tidak apa-apa. Aku mengambil catatan itu dan memberi mereka versi Ariana di album itu,” katanya. “Sekarang mereka sangat berbeda. Jadi meskipun Anda pernah mendengarnya – karena Anda mencurinya – sekarang semuanya sangat berbeda."

Album Baru Ariana Grande, Eternal Sunshine

Ariana Grande akan album studio ketujuhnya bertajuk Eternal Sunshine pada Jumat, 8 Maret 2024. Dia juga telah membagikan daftar lagu lengkap untuk album barunya itu lewat unggahan di Instagram pada Selasa, 27 Februari 2024.

Mengenai materi tematik album, Ariana Grande berbagi bahwa beberapa lagu membahas rasa frustrasi yang sebenarnya sementara yang lain lebih merupakan bagian dari sebuah konsep. Beberapa lagu menggambarkan perasaan mengerikan yang tak dapat dijelaskan saat melihat orang salah memahami orang yang dicintai dan diri sendiri.

Berikut daftar lagu di album Eternal Sunshine Ariana Grande:

Intro (end of the world)

Bye

Don’t Wanna Breakup Again

Saturn Returns (Interlude)

Eternal Sunshine

Supernatural

True Story

The Boy is Mine

Yes, And?

We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Imperfect for You

I Wish I Hated You

Ordinary Things (ft. Nonna)

