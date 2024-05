5 Film Horor Indonesia yang Tayang Mei 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah film horor akan tayang di bulan Mei 2024. Film-film itu akan menyajikan sensasi menegangkan bagi para penggemarnya. Latar cerita yang beragam mulai dari kisah-kisah supranatural hingga thriller psikologis yang mencekam. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 film horor Indonesia yang akan tayang Mei 2024:

1. Vina: Sebelum 7 Hari

"Vina: Sebelum 7 Hari" adalah film horor yang akan tayang pada 8 Mei 2024. Film ini disutradarai oleh Anggy Umbara, diproduseri oleh Dheeraj Kalwani dan diperankan oleh Nayla Purnama, Fahad Haydra, dan Yusuf Mahardika.

Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Vina yang ditemukan meninggal di jalan layang Cirebon dalam kecelakaan sepeda motor, neneknya curiga bahwa kematian itu tidak wajar karena tubuhnya terluka parah.

Tanpa cukup bukti untuk menyangkal laporan kecelakaan, Vina berpindah ke tubuh sahabatnya, Linda. Dengan waktu terbatas, Vina harus mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya dalam tujuh hari sebelum kehilangan kesempatan selamanya.

2. Possession: Kerasukan

"Possession: Kerasukan" merupakan film horor yang akan tayang pada 8 Mei 2024. Film produksi Falcon Black ini disutradarai oleh Robby Ertanto dan diperankan oleh Darius Sinathrya, Carissa Perusset, Sara Fajira, dan Arswendy Bening Swara.

Film ini bercerita tentang Faris yang baru saja kembali dari wajib militer. Ia disambut permintaan cerai dari istrinya, Ratna. Curiga dengan perilaku aneh Ratna, Faris ingin mencari tahu kemungkinan perselingkuhan. Namun, penyelidikannya membawa pada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari yang dia duga.

3. Do You See What I See

"Do You See What I See" adalah film horor yang akan tayang pada 16 Mei 2024. Film yang diproduksi MD Pictures ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Pemeran pada film ini adalah Shenina Cinnamon, Diandra Agatha, Yesaya Abraham, Ratu Rafa, Sonia Alyssa, dan Sarah Felicia.

Film ini bercerita tentang Mawar, yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Ia sering merasa kesepian dan berbagi perasaannya kepada Vey, sahabat terdekatnya yang juga teman sekamarnya. Pada ulang tahunnya, ia berharap mendapatkan kekasih untuk mencerahkan harinya. Harapan itu terkabul ketika ia akhirnya bertemu dengan Restu.

Vey juga merasa senang setiap kali Mawar menceritakan kisah tentang Restu. Namun, kejadian aneh mulai terjadi setelah Restu hadir dalam kehidupan mereka. Rumah mereka menjadi saksi banyak kejadian mistis dan menakutkan hingga suatu hari Vey menemukan petunjuk bahwa kejadian-kejadian itu berkaitan dengan kekasih baru Mawar, yang ternyata bukan manusia.

4. Malam Pencabut Nyawa

Film horor baru berjudul "Malam Pencabut Nyawa" garapan sutradara Sidharta Tata akan ditayangkan di bioskop mulai 22 Mei 2024. Film ini diperankan oleh Devano Danendra, Keisya Levronka, Mikha Hernan, komedian Fajar Nugra, Ratu Felisha, Budi Ros, dan Kiki Narendra.

Film ini berlatar di Yogyakarta, di mana terjadi kejadian mengerikan yang korbannya ditemukan tergantung terbalik tanpa ada yang tahu pelakunya. Seorang pria bernama Respati, memiliki kemampuan unik untuk memasuki mimpi seseorang hanya dengan menyentuh kulit mereka.

Respati telah terbiasa dengan kemampuan ini sampai ia bertemu dengan Wulan, yang mimpinya tidak bisa dimasuki. Melalui Wulan, ia mengetahui bahwa ia adalah seorang Penjelajah Mimpi. Respati juga mengungkapkan bahwa semua kasus pembunuhan tersebut terkait erat dengan kemampuannya.

5. Temurun

"Temurun" merupakan film horor garapan rumah produksi milik Prilly Latuconsina dan Umay Shahab. Film ini disutradarai oleh Inarah Syarafina dan akan tayang pada 30 Mei 2024. Film ini diperankan oleh Yasamin Jasem, Bryan Domani, Karina Suwandhi, Jajang C. Noer, Kiki Narendra, dan Mian Tiara.

Film ini bercerita tentang Dewi dan Sena yang sedang berduka atas kepergian orang tua mereka. Namun, mereka terkejut dengan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga. Warisan itu membawa ketakutan yang mengubah hidup mereka karena kejadian mistis yang menakutkan mulai menghampiri.

Meskipun mereka tidak menginginkan warisan tersebut, mereka harus menerimanya dan hidup dengan teror yang membayangi. Mereka berdua berusaha mengatasi dan mengungkap misteri di balik warisan turun-temurun keluarga mereka yang mengerikan.

