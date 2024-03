Ariana Grande Rilis Album Ketujuh Eternal Sunshine, Ini Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande, meluncurkan album penuh ketujuhnya berjudul Eternal Sunshine. Album itu resmi dirilis pada Jumat 8 Maret 2024.

Dikutip dari Reuters, album ini merupakan album pertama sang bintang pop dalam tiga tahun terakhir dan terdiri dari 13 lagu.

Profil Ariana Grande

Dikutip dari laman Biography, Grande lahir di Boca Raton, Florida, pada 26 Juni 1993. Orang tuanya Edward Butera, seorang desainer grafis dan Joan Grande, seorang pengusaha. Dia mulai bernyanyi dan berakting di usia muda dan masuk ke kancah teater lokal sebelum dia remaja.

Peran pertama ia dapatkan pada 2008 ketika berusia 15 tahun, ia mendapatkan peran Charlotte dalam produksi Broadway berjudul 13, sebuah drama yang berfokus pada kehidupan yang tumbuh di New York City. Peran awal tersebut membuahkan penghargaan, dan Grande memenangkan National Youth Theatre Association Award.

Dua tahun kemudian, ia tampil dalam musikal Cuba Libre dan memiliki peran kecil dalam acara TV berjudul The Battery's Down. Pada 2010, ia mendapat peran di serial televisi Nickelodeon. Perannya sebagai Cat Valentiene yang menempuh pendidikan di sekolah seni pertunjukan.

Sukses dalam bidang akting, ia terus menekuni minatnya bernyanyi. Grande merilis single Put Your Heart Up pada 2011. Selama dua tahun berikutnya, album pertamanya, Yours Truly rilis dan termasuk single populernya The Way, yang berkolaborasi dengan rapper Mac Miller menempati nomor satu di tangga lagu Billboard 200.

Dalam albumnya juga menampilkan lagu-lagu hits Baby I dan Right There. Album yang diproduseri oleh produser super Babyface ini menunjukkan kedewasaan Grande, dan pengaruh musik soul tahun 1990-an dari diva pop Mariah Carey.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2014, album selanjutnya Grande My Everything, terjual sebanyak 169.000 kopi di minggu pertama, dan memulai debutnya di nomor 1. Single Problem, yang menampilkan rapper Australia Iggy Azalea.

Ia kemudian mendapat posisi nomor. 3 di Billboard's Hot 100, terjual lebih dari 400.000 kopi setelah dirilis. Break Free bersama Zedd dan Love Me Harder bersama The Weeknd menyusul, masing-masing juga menduduki posisi puncak tangga lagu.

Sepanjang masa kariernya, Ariana Grande telah menerima sejumlah penghargaan. Mengutip Times of India, ia memenangi Grammy Award dalam nominasi Best Pop Vocal Album pada 2018. Ia juga memenangi nominasi Best Pop Duo Group Performance tahun 2020.

Ariana Grande pernah menggondol penghargaan dari American Music Awards dua tahun berturut-turut pada 2015 dan 2016. Keduanya masing-masing dalam nominasi Favorite Pop Rock Female dan Artist of The Year.

YOLANDA AGNE | NOVITA ANDRIAN

Pilihan editor: Lagu Barunya Bocor Sebelum Dirilis Ariana Grande Sampai Jumpa di Penjara