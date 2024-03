Lagu We Can't Be Friends Ariana Grande Kuasai Billboard Global, Begini Liriknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Ariana Grande terbaru bertajuk "We Can't Be Friends" sukses debut di peringkat pertama Billboard Global 200 dan Billboard Global yang mencakup semua wilayah kecuali Amerika Serikat. Lagu tersebut merupakan single kedua dari album studio ketujuh Ariana Grande, Eternal Sunshine.

Lagu “We Can't Be Friends (Wait for Your Love)” yang diproduseri oleh Max Martin memperoleh 33 juta streaming dan 5 juta tayangan siaran radio. Sementara album Eternal Sunshine meraih 195 juta streaming resmi berdasarkan permintaan dan 77.000 penjualan album, menurut data yang disediakan oleh Luminate.

Billboard Global 200 dan Billboard Global memberi peringkat lagu berdasarkan streaming dan aktivitas penjualan yang diambil dari lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia. Global 200 mencakup data seluruh dunia dan Global terdiri dari data dari wilayah kecuali Amerika Serikat.



Ariana Grande Bahagia Lihat Respons Penggemar

Ketika mengetahui album dan lagunya mendominasi tangga lagu Billboard Global, Ariana Grande membuat unggahan spesial untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya. Perasaannya begitu campur aduk ketika akhirnya merilis album Eternal Sunshine.

"Album ini paling spesial bagi saya karena berbagai alasan dan menyimpan begitu banyak hal. Membagikannya telah membuka kembali banyak perasaan kecil dan besar dan ini merupakan minggu yang emosional dalam banyak hal!" tulis Ariana Grande di Instagram pada Selasa, 19 Maret 2024.

Video musik “We Can't Be Friends (Wait for Your Love)” yang dirilis pada Jumat, 8 Maret 2024, kini telah disaksikan lebih dari 31 juta kali di YouTube dan masuk trending peringkat 6 untuk kategori musik. Lagunya juga terus digunakan oleh netizen di berbagai media sosial.

"Respons kalian yang sangat penuh kasih terhadap semua itu telah membuat saya merasa begitu bahagia, terhubung secara manusiawi, dan nyaman. Hanya ingin mengatakan aku cinta dan menghargai kalian lebih dari yang bisa diucapkan dan terima kasih lagi. Seperti biasanya, merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk tumbuh bersama kalian," tulisnya.



Lirik Lagu “We Can't Be Friends (Wait for Your Love)” Ariana Grande

I didn't think you’d understand me

How could you ever even try

I don't want to tiptoe

But i don’t wanna hide

But i don’t want to feed this monstrous fire

Just want to let this story die and i'll be alright

We can't be friends

But i’d like to just pretend

You cling to your papers and pens wait until you like me again

Wait for your love

Love

I'll want for your love

Me and my truth we sit in silence baby girl it's just me and you cause i don’t wanna argue

But i don't wanna bite

My tongue yeah i think i'd rather die

You got me misunderstood but at least i look this good

We can't be friends

But i’d like to just pretend

You cling to your papers and pens wait until you like me again

Wait for your love

Love

I'll want for your love

Know that you made me

I don’t like how you paint me yet i'm still here hanging

Not what you made me something like a daydream but i feel so seen in the Night so for now it's only me

And maybe that’s all i need

We can't be friends

But i'd like to just pretend

You cling to your papers and pens wait until you like me again

Wait for your love

Love

I'll want for your love

