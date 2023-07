Profil Heidi Klum, Juri yang Menanyai Cakra Khan jika Mendapat Hadiah America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juri America's Got Talent Heidi Klum menanyai peserta audisi dari Indonesia, Cakra Khan. Klum bertanya, kepada penyanyi Indonesia itu tentang keinginannya jika menjuarai America's Got Talent 2023. "Saya ingin tahu, jika kamu menang apa yang akan dilakukan dengan uang 1 juta dolar (USD)?" kata Heidi Klum.

Cakra Khan menjawab, "Aku ingin memiliki penampungan hewan," kata Cakra Khan. Adapun juara America's Got Talent berhak menerima hadiah uang 1 juta dolar AS atau setara dengan Rp15 miliar.

Mengenal Heidi Klum

Heidi Klum ikon dalam industri mode dan hiburan. Ia berkarier sebagai model, tokoh televisi, dan pengusaha. Lahir di Bergisch Gladbach, Jerman pada 1 Juni 1973, Klum telah menempuh jalan industri hiburan sampai ia sekarang populer sebagai juri America's Got Talent.

Mengutip Britannica, Heidi Klum pertama kali dikenal sebagai model pada awal tahun 1990-an. Saat tinggal di dekat Cologne bersama ayah dan ibunya, Klum yang berusia 18 tahun mengikuti kontes, Model 92. Dari 25.000 kontestan, Klum memenangi hadiah utama, kontrak 300 ribu dolar Amerika sebagai model.

Pesona Heidi Klum memikat industri mode. Setelah tinggal sebentar di South Beach, Florida, Klum pindah ke New York City, kala kariernya sedang melejit pada 1993. Pada 1994, dia muncul di sampul majalah Mirabella. Pada 1990-an, Klum populer sebagai model sampul Vogue, ELLE, Marie Claire, Sports Illustrated.

Mengutip Biography, pada 1999, Klum mendapat pengakuan global sebagai salah satu Victoria's Secret Angel, rombongan model pakaian dalam Victoria's Secret. Klum terus menjadi model untuk Victoria's Secret dan juga merancang koleksi pakaian dalam dan kosmetik untuk pengecer tersebut. Klum juga meniti karier dalam pertelevisian. Project Runway adalah acara televisi Amerika Serikat yang membawa nama Heidi Klum tenar sebagai presenter acara itu.

Klum menjadi Next Topmodel Jerman (2006), para peserta bersaing mendapat kesempatan memenangi kontrak dengan agensi Model IMG. Pada 2013, dia memenangi Penghargaan Emmy untuk membawakan acara sebelumnya. Models of the Runway program yang dipandu Heidi Klum itu menampilkan profil para model yang mengenakan kreasi kontestan Project Runway. Pada 2013, dia menjadi juri America's Got Talent.

