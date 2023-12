Profil Suki Waterhouse, Selebritas Model, Pemeran, dan Penyanyi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Pattinson dan Suki Waterhouse bertunangan setelah lima tahun pacaran. Robert Pattinson pertama kali bertemu Suki Waterhouse pada Juli 2018. Empat tahun setelah itu, pasangan ini menghadiri pertunjukan Dior Men Fall 2023 di Giza, Mesir.

Profil Suki Waterhouse

Suki Waterhouse lahir di Hammersmith, London pada 5 Januari 1992. Suki menempuh pendidikannya di Latymer Upper School. Kariernya dimulai pada 2012. Kala itu, ia berperan sebagai pemeran utama dalam film komedi Inggris Pusher. Sejak itu, ia telah tampil di film-film seperti Insurgent, The Bad Batch, The Divergent Series: Allegiant. Tak hanya karier aktingnya, Waterhouse juga menekuni musik. Ia juga telah merilis beberapa single dan berkolaborasi dengan beberapa artis.

Suki meniti karier sebagai model di Inggris pada usia 16 tahun. Selama bertahun-tahun, penonton telah melihatnya sebagai brand ambassador untuk merek-merek besar seperti H&M, Redken, dan Burberry. Dia juga muncul dalam film komedi klasik, Pride and Prejudice.

Dikutip dari situs web Business of Fashion, pada 2013 saat berolahraga di gym Kensington, seorang konsultan kreatif di Burberry ingin Suki Waterhouse memimpin kampanye merek tersebut. Waterhouse sebagai duta merek dari wewangian Burberry Brit Rhythm. Sejak itu, wajahnya muncul di berbagai sampul majalah seperti Vogue Cina, Vogue Korea, Elle UK, Tatler US, InStyle US dan majalah Love.

Pada 2014, Suki Waterhouse merilis single debutnya Brains yang mencapai nomor 12 di UK Singles Chart. Pada 2016, dia merilis single keduanya Better Than You yang juga menduduki nomor 12 di UK Singles Chart. Suki juga berkolaborasi dengan sesama artis Inggris Tom Odell di singelnya Half As Good As You. Pada 2018 dirinya merilis single ketiganya Fools Gold.

Suki Waterhouse pernah dinominasikan untuk berbagai penghargaan. Pada 2014, Suki dinominasikan untuk Teen Choice Award untuk Aktris Film Pilihan: Aksi-Petualangan untuk perannya dalam The Divergent Series: Insurgent. Pada 2017, ia dinominasikan dalam Penghargaan Film Independen Inggris untuk Aktris Pendukung Terbaik untuk perannya dalam The Bad Batch. Pada 2020 dirinya memenangkan Penghargaan Golden Globe untuk Penampilan Terbaik oleh Aktris dalam Serial Televisi Musikal atau Komedi untuk perannya dalam Modern Love.

