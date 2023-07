5 Fakta Menarik Cakra Khan, Penyanyi Indonesia yang Ikut Audisi America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Indonesia Cakra Khan mengikuti audisi America's Got Talent. Cakra Khan membawakan dua lagu dari Ed Sheeran dan Bob Marley, Make It Rain, No Woman No Cry dari Bob Marley. Empat juri Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel mengapresiasi Cakra Khan. Para penonton tepuk tangan sambil berdiri setelah penampilan Cakra Khan.

Tentang Cakra Khan

1. Suara serak

Sebelum terkenal, Cakra Khan telah mencoba berbagai jenis aliran musik, termasuk keroncong hingga dangdut. Penyanyi kelahiran 27 Februari 1992 ini mulai naik panggung sejak kelas 2 SD.

Kala itu Cakra belajar musik dangdut secara otodidak melalui televisi. Ayahnya meminta grup orkes Melayu di kampung halamannya untuk memperbolehkan Cakra ikut bernyanyi walaupun tak dibayar.

Suara serak dalam karakter nada yang besar mulai terdengar saat ia SMP. Ia mulai menekuni genre populer. Dia mencoba bernyanyi di kafe dan tempat pernikahan. Dari kesempatan itu, Cakra mulai menyukai musik jazz, blues, dan rock klasik.

2. Mimpi yang terlalu tinggi

“Ibu bilang, mimpi itu jangan terlalu tinggi, nanti gila,” kata Cakra Khan mengulangi perkataan ibunya. Ucapan ibunya itu menjadi motivasi Cakra mendalami belajar vokal. Ia mengambil jurusan vokal klasik di Sekolah Tinggi Musik Bandung. “Saya hanya ingin mempelajari teknik bernyanyi yang benar di sini,” ungkapnya.

Kemampuan menyanyi Cakra memikat salah satu dosennya. Dosen itu pula jalan karier Cakra terbuka. Ia dikenalkan kepada manajer artis. Cakra Khan terpilih dari 13 peserta untuk menyanyikan lagu bernuansa pop melankolis Harus Terpisah (2012).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Cakra Khan

Nama aslinya Cakra Konta Paryaman. Ia memilih nama keartisan Cakra Khan, karena mengidolakan penyanyi yang dijuluki ratu funk-soul asal Amerika Serikat, Chaka Khan. “Saya bilang, suatu saat saya akan membawakan lagu Chaka Khan di TV,” katanya pada Kamis, 15 November 2012.

4. Membuat penampungan hewan

Cakra Khan mengikuti audisi America's Got Talent pada 2023. Di panggung audisi itu pula, Cakra mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan tempat penampungan hewan jika menjadi juara di America's Got Talent 2023. Dia menympaikan itu saat menjawab pertanyaan dari juri, Heidi Klum.

5. Penghargaan

Pada 2013, dia menerima penghargaan dari Anugerah Indonesia untuk tiga nominasi, yaitu Penyanyi Pendatang Baru Terbaik, Penyanyi Solo Pria Pop Terbaik, dan Karya Produksi Lagu Pop Terbaik Harus Berpisah.

Pada 2014, Cakra mendapat penghargaan dari Anugerah Planet Muzik dengan nominasi Lagu Terbaik Indonesia dan Lagu Serantau Indonesia Setelah Kau Tiada. Pada 2015, dia juga mendapat penghargaan sebagai Kolaborasi Terbaik bersama Siti Nurhaliza untuk lagu Seluruh Cinta dari Anugerah Planet Muzik.

TIM TEMPO

Pilihan Editor: Cakra Khan Bakal Bangun Tempat Penampungan Hewan Jika Juara America's Got Talent