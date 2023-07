Lagu Seven Jungkook BTS Rajai iTunes dan Spotify di Berbagai Negara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS berhasil merajai tangga lagu di seluruh dunia berkat single solo terbarunya bertajuk Seven. Lagu yang dirilis pada Jumat, 14 Juli 2023 itu bahkan mencatatkan banyak sejarah baru sejak hari pertama.



Lagu Seven Jungkook Puncaki iTunes di 106 Negara

Lagu Seven milik Jungkook menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Song dari 106 negara di seluruh dunia satu hari setelah dirilis, menurut Big Hit Music. Negara-negara tersebut termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang.



Saingi Taylor Swift, Lagu Seven Jungkook Catat Sejarah di Spotify

Lagu Seven kini juga telah mencetak banyak rekor baru di Spotify. Seven memulai debutnya di No. 1 di tangga lagu Global Top Songs Spotify setelah mengumpulkan 15.995.378 streaming pada hari pertama saja.

Jungkook sekarang menjadi artis pria pertama dari negara mana pun yang melampaui 15 juta streaming hari pertama dengan lagu baru di Spotify dan menjadi yang kedua secara keseluruhan, setelah Taylor Swift. Sejauh ini hanya dua lagu dalam sejarah Spotify yang berhasil debut dengan perolehan hari pertama yang lebih tinggi daripada Seven, yaitu Anti-Hero dan Lavender Haze dari Taylor Swift.

Selain itu, Seven juga menjadi lagu pertama dari solois K-pop yang debut di No. 1 di chart Lagu Teratas Global Spotify. Sebelumnya rekan Jungkook, Jimin BTS menjadi solois K-pop pertama yang menduduki puncak tangga lagu tersebut dengan lagu debutnya berjudul Like Crazy. Lagu Jimin awalnya debut di No. 2 sebelum naik ke No. 1 sehari kemudian.

Lagu Seven versi instrumental juga memulai debutnya di No. 65 di chart Global Top Songs Spotify. Sementara lagu solo Jungkook yang dirilis sebelumnya, Still With You dan My You masing-masing menempati peringkat No. 54 dan No. 113.



Pencapaian Lagu Seven Jungkook Lainnya

Selain di iTunes dan Spotify, lagu kolaborasi Jungkook dengan rapper Amerika Latto ini berhasil mencapai No. 1 di Top 100 Melon dan beberapa peringkat realtime lainnya di Korea. Dan di Jepang sendiri, lagu Seven memulai debutnya di No. 1 di chart single digital harian Oricon.

Video musik Seven juga tidak kalah sukses. Video musik yang dibintangi Jungkook dan Han So Hee ini telah ditonton lebih dari 53 juta kali di YouTube hingga Minggu sore, 16 Juli 2023 waktu Indonesia.

SOOMPI | YONHAP

