Daftar Drakor Dibintangi Park Gyu Young, Artis Korea yang sedang Naik Daun

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Park Gyu Young saat ini tengah ramai dibicarakan lantaran sukses memerankan tokoh Seo A Ri dalam drama Korea terbaru berjudul Celebrity. Celebrity telah tayang perdana sejak 30 Juni 2023 dan langsung mencuri perhatian penonton.

Melansir dari flixpatrol, Celebrity menempati posisi paling favorit di Netflix pada Juli 2023 dan berada di atas King the Land. Di negara asalnya, King The Land menempati rating tertinggi berdasarkan data Nielsen Korea.

Jauh sebelum membintangi drama Celebrity, gadis yang hampir menginjak usia 30 telah sukses membintangi sejumlah drama lainnya. Berikut daftar drakor yang dibintangi Park Gyu Young, artis Korea yang sedang naik daun. Apa saja, ya?

1. Celebrity (2023)

Celebrity merupakan drama Korea terbaru yang sedang on going. Lewat drakor ini, Park Gyu Young menjadi pemeran utama bersama dengan Kang Min Hyuk. Celebrity menceritakan tentang skandal influencer. Banyak penonton yang jatuh hati dengan drakor dan juga sang pemeran utama, Kang Min Hyuk.

2. Sweet Home (2020-2024)

Sweet Home menjadi drakor Park Gyu Young yang sukses dan bahkan menempati posisi ke-8 dalam daftar Top 10 TV Shows di Netflix di Dunia berdasarkan peringkat Flix Patrol. Dalam drama ini, Park Gyu Young berperan sebagai Yoon Ji-soo. Sweet home menceritakan tentang fenomena sebuah zombie misterius di sebuah apartment. Di sini seluruh penghuni apartemen mencoba untuk bertahan hidup dan melawan zombie tersebut.

3. The Devil Judge (2021)

Park Gyu Young dalam drakor berjudul The Devil Judge berperan sebagai seorang detektif. Dia adalah teman lama Kim Ga-On dan dia mengejar rahasia Kang Yo-Han. Drama ini telah tayang perdana pada 03 Juli hingga 22 Agustus 2021. The Devil Judge menceritakan tentang hakim yang menghukum para terdakwa dan penjahat tanpa ampun. Namun di balik sosoknya yang seperti itu dia memiliki rahasia besar dan ambisi yang terpendam.

4. It's Okay to Not Be Okay (2020)

Its Okay to Not Be Okay menceritakan tentang kisah cinta pada umumnya. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta pria yang bekerja di psikiatri dan wanita penulis buku anak-anak yang sangat ansos (antisosial).

Moon Kang-Tae ( Kim Soo-Hyun ) bekerja di bangsal psikiatri. Tugasnya adalah menuliskan kondisi pasien dan menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti jika pasien berkelahi atau melarikan diri. Dalam sebulan dia mampu menghasilkan 1,8 juta won. Wanita (Seo Ye-Ji) adalah penulis sastra anak-anak yang populer, tetapi memiliki sifat egois, sombong, dan kasar.

5. Romance Is a Bonus Book (2019)

Di tahun 2019, Park Gyu Young pernah bermain di judul Romance Is A Bonus Book sebagai pemeran pendukung bernama Oh Ji-yool. Romance Is A Bonus Book mengisahkan tentang sosok ibu yang terkenal sebagai copy writer yang handal. Setelah 7 tahun tak bekerja dia kembali bekerja lagi di perusahaan periklanan yang dipimpin Cha Eun-ho (Lee Jong-suk). Oh Ji-yool adalah anak baru di tim editorial di tempat sang pemeran utama bekerja. Anda bisa menyaksikan ulang Romance Is A Bonus Book di Netflix.

6. Dali and the Cocky Prince (2015)

Dalam drakor yang berjudul Dali and the Cocky Prince, Park Gyu Young berperan sebagai Kim Dali, Direktur Cheong-song Art Museum. Dia sangat pandai dalam berbahasa tujuh bahasa dan didukung dengan keterampilan yang sangat banyak dan kompeten, dia juga baik terhadap semua orang, namun tidak pandai dalam urusan domestik. Museum yang sedang dihandle oleh Park Gyu Young sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja hingga muncul seseorang yang ingin membantunya.

Nah itu sedikit ulasan mengenai drakor yang pernah dibintangi oleh Park Gyu Young, apakah ada salah satu yang pernah Anda tonton?

DWI LUCY SUSETIOWATI

