Yoon Kye Sang Siap Main Drama Baru, Berperan Jadi Pelatih Rugby

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoon Kye Sang dikonfirmasi akan membintangi drama baru mendatang. Agensinya, Just Entertainment menberikan pernyataan resmi mengenai hal ini pada Kamis, 28 Maret 2024.

"Yoon Kye Sang akan membintangi drama baru SBS 'TRY: We Become Miracles'," kata perwakilan Just Entertainment, dikutip Soompi.

TRY: We Become Miracles adalah sebuah drama Korea yang berlatarkan klub rugby sekolah menengah. Yoon Kye Sang akan berperan sebagai Joo Ga Ram, pelatih rugby sekolah. Joo Ga Ram adalah mantan pemain rugby nasional yang pensiun karena kontroversi dan menjadi pelatih kontrak untuk klub rugby almamaternya.

Yoo Kye Sang juga akan Bintangi Serial Netflix The Frog

Sebelumnya, Yoo Kye Sang telah ditetapkan sebagai pemain serial Netflix terbaru berjudul The Frog. Lawan mainnya adalah Kim Yun Seok, Go Min Si, Lee Jung Eun, dan Chanyeol EXO.

The Frog adalah serial thriller misteri yang menceritakan kisah dua pemilik pensiun yang hidup di garis waktu berbeda. Gu Sang Jun (Yoon Kye Sang) mengelola sebuah motel di masa lalu, dan Jeon Yeong Ha (Kim Yun Seok) menjalankan pensiun di masa sekarang.

Ketika kejadian serupa terjadi pada setiap pria, keduanya mengambil keputusan yang sangat berbeda. Chanyeol dikabarkan memerankan karakter misterius yang berperan penting dalam jalan cerita.

Tentang Yoon Kye Sang

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Yoon Kye Sang memulai debutnya sebagai anggota grup K-pop Groove Over Dose atau g.o.d pada 1999. Demulai karier aktingnya melalui film Ballet Studio yang dirilis pada 2004. Sejak itu, Yoon Kye Sang semakin banyak membintangi film maupun drama seperti Beastie Boys, The Outlaws, Mal. Mo. E - The Secret Mission, The Greatest Love, The Good Wife, Crime Puzzle, Kiss Sixth Sense, dan akhir tahun lalu menjadi pemeran utama di The Kidnapping Day.

Yoon Kye Sang menikah dengan kekasihnya yang merupakan seorang CEO dari sebuah merek kosmetik bernama Cha Hye Young pada Kamis, 9 Juni 2022 diSeoul.

SOOMPI | OSEN

Pilihan Editor: Daftar Nikah 10 Bulan Lalu, Yoon Kye Sang Gelar Resepsi dengan CEO Perusahaan