Cerita Unik di Balik Layar Drama Korea A Good Day to be a Dog

TEMPO.CO, Jakarta - Drama A Good Day to be a Dog tamat dengan akhir yang membahagiakan bagi semua karakternya. Meski sudah berakhir, ada beberapa cerita lucu dan unik dari drama yang tayang di Viu itu.

A Good Day to be a Dog menceritakan kisah Han Hae Na diperankan Park Gyu Young, yang mewarisi kutukan. Dia akan menjadi anjing jika mencium seorang pria. Untuk menghilangkan kutukan itu, dia harus dicium kembali oleh orang yang sama saat berwujud anjing.

Masalahnya, orang yang diciumnya, Jin Seo Won yang diperankan Cha Eun Woo trauma dengan anjing. Han Hae Na harus mencari cara untuk bisa menghilangkan kutukan itu sebelum 100 hari. Hal ini agar tidak berubah menjadi anjing selamanya. Selagi Han Hae Na mencari cara untuk agar bisa mematahkan kutukan, rupanya membuat Jin Seo Won jatuh cinta.

Drama ini sudah menyelesaikan syutingnya jauh sebelum tayang di Viu. Melalui media sosial tim produksi dan para pemain drama membagikan cerita di balik layar yang menarik untuk diketahui berikut ini.

1. Merekrut banyak anjing

Jenis anjing yang utama adalah anjing yang berperan sebagai Han Hae Na ketika mengalami kutukan. Diketahui anjing ini bernama Finna, anjing betina berjenis Yorkshire Terrier. Walau mungil, jenis anjing ini dikenal akan sifatnya yang pemberani dan lincah. Sebelum berperan dalam drama A Good Day to be a Dog,

Finna pernah tampil dalam film My Puppy dan drama Mask Girl.

2. Nazar rating 8 persen

Dalam jumpa media sebelum drama ini tayang di televisi Korea dan Viu, para kru dan pemain bilang, kalau rating A Good Day to be a Dog lebih dari 8 persen, mereka akan melakukan hal istimewa.

Park Gyu Young bilang, jika mencapai delapan persen, mereka akan menghabiskan waktu di tempat penampungan anjing liar. Sementara Cha Eun Woo bilang akan akan berdonasi atau menjadi sukarelawan di kafe atau tempat penampungan anjing.

3. Gugup saat nyanyi

Dalam episode 4, Jin Seo Won dan Han Hae Na diceritakan menghadiri acara pernikahan teman mereka. Saat adegan menyanyi di acara pernikahan, Cha Eun Woo benar-benar menyumbangkan suaranya.

Meski Cha Eun Woo adalah anggota boy grup ASTRO yang sudah sering tampil di berbagai panggung, rupanya ia tetap merasa gugup saat itu. Dia terlihat tersipu malu saat membawakan lagu dan setelah menyanyi.

4. Sutradara jadi cameo

Sutradara Kim Dae Wong rupanya ikut ambil bagian dalam drama. Dalam episode 5, pria berusia 42 tahun ini menjadi salah satu cameo, yaitu salah satu pelajar di SMA ketika Jin Seo Won masih remaja.

5. Alasan Kim Min Seok menerima tawaran dram ini

Aktor Kim Min Seok yang menjadi villain dalam A Good Day to be a Dog bersedia tampil karena kedekatannya dengan sang sutradara. Kim Min Seok pertama kali bertemu dan bekerja sama dengan sutradara Kim Dae Wong dalam drama Start Up the Engine (2021).

6. Perjuangan akting dengan anjing

Berakting dengan anjing bukan perkara mudah. Untuk melakukan adegan mencium Han Hae a yang berwujud anjing, Cha Eun Woo mengoleskan sedikit cemilan yang disuka Finna pemeran anjingnya.

Park Gyu Young mengaku tidak takut anjing. Tapi pada saat syuting dikejar anjing tetap membuat dia berlari ketakutan. Ekspresi wajah dan kecepatan larinya tidak bisa dibohongi. Walau anjing-anjing yang digunakan adalah anjing terlatih, dia tetap merasa intimidasi. Tapi para kru produksi memastikan keamanan aktor dan para anjing yang berpartisipasi dalam drama tersebut.

