Bintangi Drama Celebrity, Park Gyu Young Lewati 3 Tahap Transformasi

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Netflix terbaru, Celebrity mencuri perhatian penonton dengan mengangkat kisah seputar realitas kehidupan para pesohor yang glamor dan kompetitif. Park Gyu Young memerankan karakter utama bernama Seo A Ri, pekerja kantoran yang mendadak berubah menjadi pesohor dalam semalam berkat tindakannya yang berani dan membuatnya berbeda.

“Jika membagi karakter menjadi tiga tahap, A Ri yang hidup sebagai pekerja kantoran biasa adalah tahap pertama. A Ri yang menjadi top influencer berada di tahap kedua, dan A Ri yang melakukan siaran langsung berada di tahap ketiga," kata Park Gyu Young saat konferensi pers pada Senin, 26 Juni 2023.



Dalam drama Celebrity, A Ri berubah menjadi influencer dengan 1,3 juta pengikut. Jumlah pengikut yang naik setiap saat dan perubahan emosi A Ri di hadapan mata orang-orang juga berubah-ubah. Sebagai A Ri, Park Gyu Young berusaha menunjukkan sisi barunya dengan beragam perubahan tersebut.

"Perubahan emosional di dalamnya juga dirinci, dan sepertinya akan menyenangkan melihat perubahan gaya. Saya pikir saya bisa menunjukkan sisi baru saya," kata Park Gyu Young.



Celebrity merupakan drama karya sutradara Kim Cheol Kyu. Park Gyu Young merasa senang bisa bergabung dalam drama yang digarap oleh sutradara yang begitu ia hormati. Alasan lain Park Gyu Young begitu tertarik bermain di Celebrity karena ceritanya yang unik dan cocok untuk masa kini.

“Banyak informasi yang masuk melalui media sosial. Alih-alih baru, media sosial sudah tertanam kuat di dunia kita. Sebaliknya, itu tidak nyaman tanpanya," katanya. "Ketika saya melihat skrip ini, saya pikir itu adalah cerita yang menunjukkan sisi terang dan gelap media sosial pada saat yang bersamaan. Saya ingin tampil karena saya bisa memainkan karakter dengan berbagai emosi."



Celebrity menggambarkan realitas sejati kehidupan para pesohor yang glamor dan kompetitif, seperti yang dialami Seo A Ri saat ia terjun ke dunia yang identik dengan kekayaan ini. Serial ini disutradarai oleh Kim Cheol Kyu yang pernah menjadi nominee untuk kompetisi Festival Serial Internasional Cannes pertama untuk serial dramanya, Mother.

Bintang yang sedang naik daun Park Gyu Young, dari serial Netflix Sweet Home, The Devil Judge, dan Dali and the Cocky Prince, memerankan Seo A Ri yang menjadi pesohor dalam semalam. Kang Min Hyuk memerankan Han Jun Kyoung, CEO merek kosmetik terkemuka Korea, sementara Lee Chung Ah memerankan Yoon Si Hyeon yang memiliki segalanya: keanggunan, kelas, dan latar belakang yang terpandang.

Penonton akan diajak untuk mengikuti kisah A Ri yang menceburkan diri ke dalam kehidupan selebritas yang memandang jumlah pengikut setara dengan keunggulan dan membawa orang-orang di sekitarnya ke dalam pusaran berbagai peristiwa.

