Sinopsis Drakor Hide yang Diperankan Lee Bo Young dan Lee Moo Saeng

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira hadir bagi penggemar drama Korea atau drakor bergenre thriller dan misteri. Pasalnya, JTBC Studios dan Coupang Play akan merilis drama terbaru yang berjudul Hide.

Drakor yang satu ini akan mulai tayang pada 23 Maret 2024 di saluran JTBC dan Coupang Play. Bagi penggemar drakor di Indonesia, dapat menyaksikan drama Hide secara legal di platform streaming on demand, Vidio.

Melansir dari Soompi, Hide merupakan drama adaptasi berdasarkan blockbuster BBC Wales yang berjudul ‘Keeping Faith’. Dramanya bercerita tentang kisah seorang wanita yang menelusuri rahasia seputar hilangnya sang suami secara mendadak. Dia pun harus menghadapi berbagai kebenaran besar yang sulit untuk dimengerti.

Dalam serial drama versi Korea, Hide dibuat oleh sutradara Kim Dong Hwi. Dia merupakan sosok dibalik kesuksesan drakor hit The Tale of Nokdu dan Fight for My Way.

Lantas, bagaimana sinopsis drakor Hide yang merupakan adaptasi dari blockbuster Wales ‘Keeping Faith’? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Drakor Hide

Drakor yang satu ini mengikuti kisah seorang wanita bernama Na Moon Young yang merupakan seorang mantan jaksa dan wakil pengacara di Firma Hukum Chawoong. Dia kemudian menikah dengan seorang pria yang bernama Cha Sung Jae.

Pada awalnya, Na Moon Young dan suaminya hidup bahagia dengan putri semata wayang mereka. Sayangnya, kebahagiaan keluarga kecil itu terusik ketika suatu hari Cha Sung Jae tiba-tiba menghilang dari rumahnya.

Kehidupan Na Moon Young bersama keluarganya yang dianggap sempurna itu pun hancur setelah dalam sekejap.

Na Moon Young akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari keberadaan suaminya. Dia juga bertekad untuk menelusuri dan mengungkap rahasia dibalik kepergian Cha Sung Jae yang tiba-tiba.

Di sisi lain, Na Moon Young hidup bertetangga dengan Ha Yeon Joo. Ada juga pria misterius bernama Do Jin Woo yang ternyata memegang kunci rahasia di balik hilangnya Cha Sung Jae.

Dilansir Soompi, JTBC telah membagikan potongan gambar pertama untuk drama terbaru Hide. Potongan gambar tersebut menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam suasana di sekitar Na Moon Young, sebelum dan setelah hilangnya suaminya.

Hal ini meningkatkan rasa penasaran penonton tentang kebenaran sulit yang harus dia hadapi setelah kehidupan sempurnanya berubah menjadi terbalik.

Selain itu, diungkapkan juga penampilan Ha Yeon Joo yang ramah dan bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu Na Moon Young.

Ada juga Do Jin Woo yang terlihat mengetahui sesuatu tentang hilangnya suami Na Moon Young. Potongan gambar baru ini menarik rasa ingin tahu tentang hubungan seperti apa yang akan dikembangkan Do Jin Woo dan Ha Yeon Joo dengan Moon Young.

Detail Tentang Drakor Hide

Judul: Hide

Judul lain: (Haideu)

Genre: Thriller, Misteri, Drama

Tanggal rilis: Mulai 23 Maret 2024

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu (JTBC), Setiap Sabtu (Coupang Play)

Tempat tayang: JTBC, Coupang Play, Vidio

Jumlah episode: 12 episode

Sutradara: Kim Dong Hwi

Penulis skenario: Yoo Bo Ra

Adaptasi: Serial Drama BBC Wales ‘Keeping Faith’

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Perusahaan produksi: JTBC Studios, Coupang Play

Daftar Pemain Drakor Hide

Drakor Hide dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Lee Bo Young sebagai Na Moon Young

Lee Moo Saeng sebagai Choi Sung Jae

Lee Chung Ah sebagai Ha Yeon Joo

Lee Min Jae sebagai Do Jin Woo

Jo Eun Sol

Kim Sang Ho

Kim Ho Won

Park Sun Woo

Kim Tae Hoon

Lee Ryu Min

RADEN PUTRI

