Sinopsis Drakor Beauty and Mr Romantic yang Dibintangi Ji Hyun Woo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang pada Maret 2024. Salah satunya adalah drama Beauty and Mr Romantic yang dibintangi oleh Ji Hyun Woo dan Lim Soo Hyang sebagai pemeran utamanya.

Drama yang juga dikenal dengan judul Beauty and the Devoted ini akan tayang mulai 23 Maret 2024 di saluran KBS2. Mengusung genre melodrama romantis, drakor satu ini merupakan karya sutradara Hong Seok Guu dan penulis skenario Kim Sa Kyung.

Selain itu, Beauty and Mr Romantic menjadi drama pertama Ji Hyun Woo setelah terakhir kali bermain dalam serial Young Lady and Gentleman pada 2021 lalu. Drakor ni juga menjadi proyek kerjasama kedua Ji Hyun Woo dengan penulis Kim Sa Kyung.

Lantas, bagaimana sinopsis drakor Beauty and Mr Romantic yang dibintangi oleh Ji Hyun Woo? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Beauty and Mr Romantic

Drama Korea Beauty and Mr Romantic mengikuti kisah seorang artis papan atas bernama Park Do Ra dan sutradara produksi (PD) Go Pil Seung.

Diceritakan, Park Do Ra adalah aktris populer dengan nama yang besar. Dia telah membangun kariernya di dunia hiburan sejak masih muda. Namun, kariernya hancur berantakan dalam semalam karena sebuah kasus yang menimpanya.

Di sisi lain, Go Pil Seung adalah sutradara produksi pendatang baru dalam sebuah serial drama. Dia merupakan sosok yang ambisius dan memiliki mimpi untuk sukses. Dia juga kuat dan berpikir terbuka dalam pekerjaannya.

Demi mewujudkan mimpinya, Go Pil Seung tidak malu atau keberatan meski harus menjilat orang lain. Dia sangat bersemangat dalam bekerja. Bahkan, ambisinya membuat Go Pil Seung tidak mengutamakan cinta dan pasangan sebagai tujuan hidup.

Namun, pemikiran Go Pil Seung tersebut berubah ketika dia mengenal Park Do Ra di lokasi syuting sebuah drama. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjalin hubungan.

Tetapi, Go Pil Seung kerap kali terjebak dalam situasi yang membingungkan, terlebih Park Do Ra sedang terkena skandal yang mempengaruhi karier artisnya. Go Pil Seung pun akhirnya memutuskan untuk membantu dan mencoba membawa kembali Park Do Ra ke puncak kariernya.

Beauty and Mr Romantic akan menampilkan sebuah drama keluarga ceria yang mengungkap kebenaran kasus serta mengembalikan cinta dan keadilan untuk seseorang yang dicintai.

Detail Tentang Drama Beauty and Mr Romantic

Judul: Beauty and Mr Romantic

Judul lain: Beauty and the Devoted, Minyeowa Soonjungnam, The Beautiful Woman and The Innocent Man, The Beautiful Woman and the Pure Love Man

Genre: Melodrama, Romantis, Drama, Family

Tanggal rilis: 23 Maret 2024

Tempat tayang: KBS2

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

Jumlah episode: 50 episode

Durasi per episode: 80 menit atau 1 jam 20 menit

Sutradara: Hong Seok Guu

Penulis skenario: Kim Sa Kyung

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Perusahaan produksi: KBS

Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain Beauty and Mr Romantic

Drama Korea yang satu ini dibintangi deretan aktor dan aktris ternama Korea. Berikut beberapa daftar pemain Beauty and Mr Romantic:

Ji Hyun Woo sebagai Go Pil Seung Lim Soo Hyang sebagai Park Do Ra Go Yoon sebagai Gong Jin Dan Park Sang Won sebagai Gong Jin Taek Lee Il Hwa sebagai Jang Soo Yeon Lee Young Eun sebagai Go Myeong Dong Cha Hwa Yeon sebagai Baek Mi Ja Jeong Jae Sun sebagai Gong Dae Sook Yun Yoo Sun sebagai Kim Sun Young Lim Ye Jin sebagai So Geum Ja Lee Doo Il sebagai Go Hyeon Cheol Yang Dae Hyeok sebagai Park Do Sik Kim Hye Sun sebagai Hong Ae Kyo Lee Sang Jun sebagai Park Do Joon Han Su-A sebagai Gong Ma Ri

RADEN PUTRI

