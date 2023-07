Behind Your Touch, Drama Korea Terbaru Han Ji Min dan Lee Min Ki

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Behind Your Touch merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi Han Ji Min dan Lee Min Ki. Serial ini akan menghadirkan kisah penuh humor dengan bumbu romansa.

Han Ji Min berperan sebagai Bong Ye Bun, seorang dokter hewan di kota kecil dengan kemampuan istimewa, yaitu membaca kehidupan manusia dan hewan. Sementara, Lee Min Ki memerankan Moon Jang Yeol, seorang detektif tak sabaran asal Seoul. Pertemuan keduanya menghasilkan paduan unik yang melebihi komedi romantis biasa.



Han Ji Min Mendadak Punya Kekuatan Super di Behind Your Touch



Baca Juga: 5 Hal Menarik Drakor Celebrity yang Belum Banyak Orang Tahu

Han Ji Min dalam drama Behind Your Touch. Dok. Netflix

Han Ji Min dikenal sebagai ratu komedi romantis. Ia memainkan peran dengan sentuhan komedi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam video teaser yang telah dirilis, terlihat bagaimana hidup Bong Ye Bun (Han Ji Min) yang tadinya tenteram menjadi jungkir balik saat ia mendapat kemampuan super yang tak biasa. Ia dapat melihat masa lalu makhluk hidup apa pun dengan satu sentuhan.

Sementara detektif ambisius Moon Jang Yeol (Lee Min Ki) yang dibuang ke kota kecil tempat Han Ji Min tinggal, bertekad menggunakan kemampuan sang dokter hewan untuk memecahkan berbagai kasus kejahatan agar ia bisa kembali ditugaskan di Seoul.

Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, Han Ji Min menyatakan bahwa pengalaman syuting Behind Your Touch sungguh menyenangkan. “Syuting Behind Your Touch sangat menyenangkan, selalu penuh tawa!” katanya. Di sisi lain, Lee Min Ki berbagi mengenai keinginannya untuk segera menyaksikan serial ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Han Ji Min dan Lee Min Ki dalam drama Behind Your Touch. Dok. Netflix

Behind Your Touch Hadirkan Suho EXO

Bersama Han Ji Min dan Lee Min Ki, Suho EXO bergabung dalam deretan pemain sebagai Kim Seon Woo, seorang pegawai toko serba ada yang mencuri hati Ye Bun. Ia suatu hari tiba-tiba datang ke desa Mujin dan mulai bekerja paruh waktu.

Kim Suk Yoon, sutradara serial My Liberation Notes (2022), kembali dengan karya yang mempertemukan berbagai genre bersama narasi yang kuat. Menyidik berbagai kasus kejahatan dari yang ringan hingga rangkaian pembunuhan keji, serial ini juga menghadirkan sisi jenaka dari Ye Bun.

Behind Your Touch dijadwalkan tayang mulai Sabtu, 12 Agustus 2023 di Netflix. Drama komedi romantis ini menggantikan King the Land yang akan menayangkan episode terakhirnya pada Minggu, 6 Agustus 2023.

Pilihan Editor: 6 Drama Korea Romantis Terbaru yang akan Tayang di Netflix