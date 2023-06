6 Drama Korea Romantis Terbaru yang akan Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan 6 drama Korea romantis yang akan tayang selama beberapa bulan ke depan. Vice President of Content Korea Don Kang menyatakan bahwa genre drama romantis Korea telah memikat penggemar di Korea dan seluruh Asia selama bertahun-tahun dan menjadi bukti akan kuatnya cerita dan produksi dari para kreator Korea.

“Kisah-kisah dari Korea memiliki nilai-nilai kehidupan yang universal, seperti cinta, patah hati, dan kelembutan, sekaligus menghadirkan berbagai gambaran unik tentang budaya Korea,” ujarnya, dikutip dari siaran pers pada Rabu, 7 Juni 2023.



Penonton Drama Korea di Netflix Bertambah 3 Kali Lipat



Baca Juga: 5 Alasan Drama Doctor Cha Cocok Ditonton Maraton

Kisah cinta unik seperti Crash Landing on You atau manis seperti Extraordinary Attorney Woo dan Business Proposal telah menawan hati para penggemarnya dan mendorong jumlah penonton drama Korea di Netflix bertambah tiga kali lipat dari tahun 2018 hingga 2022. Bahkan di tahun 2022 saja tercatat lebih dari 90 persen penonton drama Korea berasal dari luar Korea Selatan.

Wooyeon Yang, Director of Content Korea, menambahkan bahwa Netflix menaruh perhatian besar pada teks dan sulih suara, fitur yang terbukti mampu menjangkau lebih banyak penonton drama Korea. “Mendengarkan dialog dalam bahasa lokal membantu drama Korea menjadi lebih relevan dengan penonton di seluruh dunia,” ujarnya.



Daftar Drama Korea Romantis Terbaru Netflix



1. See You in My 19th Life (17 Juni)



Diadaptasi dari sebuah webtoon populer, serial ini dibintangi oleh Shin Hye Sun sebagai karakter yang dapat mengingat seluruh kehidupannya di masa lampau. Dalam hidupnya yang ke-18, di usia belia ia jatuh hati pada seorang laki-laki muda yang menjadi tetangganya. Di hidupnya yang ke-19, ia mencoba menemukan sang pria namun mendapati bahwa yang ia cari telah menjadi sosok dingin dan menjauh dari semua orang. Akankah cinta sanggup melintasi kehidupan?



2. King the Land (17 Juni)



Lee Jun Ho dan Lim Yoon A dalam drama King the Land. Dok. Netflix

Seorang ahli waris yang kaya raya dikenal membenci senyum yang palsu. Pekerjaan membawanya bertemu dengan seorang gadis yang salah satu tugasnya adalah tersenyum manis. Dengan cepat ia membenci sang gadis dan menuduhnya sebagai orang yang menyembunyikan dirinya yang asli di balik senyum palsu. Serial dengan kisah klasik benci jadi suka ini dibintangi oleh mantan idol K-pop Junho dan Yoona dalam peran pertama mereka sebagai aktor.



3. Behind Your Touch



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ratu romcom Han Ji Min berperan sebagai dokter hewan di sebuah kota kecil yang memiliki kemampuan psikis dapat merasakan atau ‘membaca’ sebuah objek dengan menyentuhnya. Saat ia berhasil meyakinkan seorang detektif tentang kemampuannya, mereka bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus kriminalitas di kota tersebut.



4. Destined with You

Ro woon dan Cho Boah dalam drama Destined with You. Dok. Netflix

Bintang drama Korea Cho Boa dan Rowoon (yang juga merupakan bintang K-Pop) menggabungkan daya tarik mereka dalam kisah memikat ini. Rowoon berperan sebagai pengacara tenar yang berhasil namun dirundung oleh kutukan keluarga. Siapa sangka yang memegang kunci untuk meruntuhkan kutukan ini adalah seorang pegawai negeri biasa, diperankan oleh Cho.



5. A Time Called You

Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been dalam drama A Time Called You. Dok. Netflix

Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been menjadi bintang utama dalam serial yang diadaptasi dari film Taiwan berjudul Someday or One Day. Karakter yang diperankan Jeon melintasi waktu dan kembali ke tahun 1998 untuk bertemu dengan pria yang diperankan Ahn, yang tampak sangat mirip dengan kekasihnya yang telah meninggal. Baik Ahn maupun Jeon menghadapi tantangan untuk memainkan karakter yang tampak mirip namun memiliki kepribadian yang bertolak belakang, serta kisah cinta rumit yang ada di balik itu.



6. Doona!



Seorang mahasiswa (Yang Se Jong) tiba-tiba menghadapi hal yang unik di tengah-tengah kehidupannya: ia tinggal bersama seorang mantan bintang K-pop, diperankan oleh mantan bintang K-pop Suzy. Hubungan mereka awalnya diwarnai dengan salah paham dan saling tidak menyukai, namun perlahan rasa sayang dan percaya mulai hadir. Saat ketenaran menjadi faktor yang dapat mengancam, dapatkah hubungan mereka terus berjalan?

Pilihan Editor: 6 Rekomendasi Drama Korea Thriller Netflix yang Dipenuhi Ketegangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.