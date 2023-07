Mengenal Ryan Gosling, Pemeran Ken dalam Film Barbie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Ryan Gosling memerankan karakter Ken dalam film Barbie yang akan rilis pada 21 Juli 2023. Nama lengkapnya Ryan Thomas Gosling lahir pada 12 November 1980. Ia memulai kariernya ketika menjadi bintang cilik dalam acara Mickey Mouse Club. Gosling mulai populer karena membintangi film The Notebook bersama Rachel McAdams.

Profil Ryan Gosling

Ryan Gosling moncer kariernya di dunia hiburan. Sejak Gosling menghadiri audisi terbuka untuk serial televisi The Mickey Mouse Club pada Januari 1993, ia mampu bersaing di antara 17.000 peserta lainnya.

Setelah mendapat peran dalam serial televisi The Mickey Mouse Club, Gosling berfokus mendalami akting. Ia mendapat banyak kesempatan berakting dalam serial Breaker High (1997), Young Hercules (1998), The Slaughter Rule (2002), dan Remember the Titans (2000).

Mengutip IMDb, nama Ryan Gosling mulai dikenal ketika dirinya tampil sebagai neo-Nazi Yahudi dalam film kontroversial The Believer (2001). Setelah banyak mendapatkan pujian dan penghargaan, nama Gosling makin moncer ketika tampil dalam film The Notebook (2004). Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Hottest Bachelors menurut People Magazine.

Puncak karier Ryan Gosling ketika dia tampil dalam film Half Nelson (2006) yang membuat namanya masuk ke dalam nominasi Academy Award sebagai aktor terbaik. Setelah film tersebut, Ryan Gosling kerap menjadi pemeran utama film-film romantis dan laga. Adapun berbagai filmnya Crazy, Stupid, Love. (2011), Drive (2011), The Nice Guys (2016), La La Land (2016). Ia memerankan karakter K dalam sekuel Blade Runner 2049 (2017) bersama aktor kawakan, Harrison Ford.

