Tayang Resmi Pada 21 Juli, Berikut 6 Profil Pemeran Film Barbie

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, film Barbie mengadakan World Premiere yang didatangi oleh artis-artis ternama Hollywood. Melansir Daily Mail, acara ini digelar di Shrine Auditorium dan Expo Hall, Los Angeles, Amerika Serikat. Barbie World Premiere diadakan sebelum film tersebut dirilis secara resmi pada 21 Juli 2023.

Film ini akan menceritakan tentang Barbie (Margot Robbie) yang berusaha keluar dari Barbieland, sebuah kehidupan di bawah air. Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata. Ken yang mengetahui rencana Barbie pun menyusup ke dalam mobil dan menemani Barbie berpetualang dalam film tersebut. Pada film ini, Barbie juga akan ditemani oleh teman-temannya, seperti Barbie penulis, Barbie duyung, Barbie diplomat, Ken yang lain, dan Barbie presiden.

6 Profil Pemeran Film Barbie

Film live action Barbie dipenuhi dengan berbagai artis ternama Hollywood. Berikut profil para pemeran Barbie:

1. Margot Robbie

Margot Robbie mendapatkan kesempatan menjadi peran utama sebagai Barbie dalam film Barbie. Margot Elise Robbie adalah aktris asal Australia yang lahir pada 2 Juli 1990. Debut Robbie di dunia akting terlihat ketika ia terpilih menjadi pemeran utama dalam film ICU pada 2007. Kesuksesannya dalam berakting mampu membawanya ke Hollywood pada 2010. Film-film yang pernah dibintangi oleh Margot Robbie, yaitu About Time, The Wolf of Wall Street, dan Suicide Squad.

2. Ryan Gosling

Ryan Gosling berperan sebagai Ken dalam film Barbie. Aktor yang memiliki nama asli Ryan Thomas Gosling ini lahir pada 12 November 1980 di Kanada. Ia memulai kariernya ketika menjadi bintang cilik dalam acara Mickey Mouse Club. Gosling mulai populer karena membintangi film The Notebook bersama Rachel McAdams.

3. America Ferrera

America Ferrera mendapatkan peran sebagai Gracia. Aktris dan produser asal Los Angeles ini memiliki nama asli America Georgine Ferrera dan lahir pada 18 April 1984. Ferrera terkenal melalui peran protagonis dalam serial televisi berjudul Ugly Betty. Mengutip The Famous People, Ferrera mendapatkan pujian kritis karena aktingnya dalam Ugly Betty.

4. Dua Lipa

Pada film Barbie, Dua Lipa mendapat kesempatan untuk berperan sebagai Barbie duyung. Dua Lipa adalah penyanyi terkenal asal Inggris yang sering mencetak lagu hits dunia. Lipa lahir pada 22 Agustus 1995. Lagu-lagunya yang terkenal, yaitu IDGAF, New Rules, Levitating, dan One Kiss.

5. Simu Liu

Simu Liu berperan sebagai Ken yang lain dalam film Barbie. Liu adalah aktor keturunan Tiongkok yang lahir pada 19 April 1989. Ia mulai menarik perhatian masyarakat dunia ketika berperan sebagai Shang-Chi dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

6. Ariana Greenblatt

Ariana Greenblatt berakting sebagai Sasha dalam film Barbie. Ariana Greenblatt dikenal sebagai aktris Amerika yang lahir pada 27 Agustus 2007. Ia dikenal sebagai Daphne Diaz dalam serial Stuck in the Middle yang tayang di Disney Channel. Selain itu, ia juga bermain dalam film Avengers:Infinity War, In the Heights, A Bad Mom Christmas.

