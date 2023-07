Seol In-ah Ingin Belajar Bahasa Indonesia dan Berperan Genre Action

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea, Seol In-ah mengungkapkan keinginannya untuk belajar bahasa Indonesia. Hal itu dikemukakan saat dia menjawab pertanyaan dari penggemar yang sudah direkam sebelumnya di acara Marhen.J Land, di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023.

Seorang penggemar bertanya apa mimpinya yang belum tercapai. "Saya mikir pengen belajar bahasa Indonesia, bisa bikin project bareng, dan bisa bikin project di sini," jawab Seol In-ah yang disambut riuh penonton.

Muse Marhen.J itu mengaku dia termasuk orang yang ambisius, ingin mencoba banyak hal. Dia ingin mencoba berperan dalam genre yang lain, seperti genre action. "Saya ingin memperlihat karakter yang baru lewat genre action karena sebelumnya belum pernah," ujar Seol In-ah yang memiliki panutan, yaitu penyanyi Lee Hyori, aktris Kim Hye-soo dan Marion Cotillard.

Dia menambahkan bahwa di usia menjelang kepala 3 ini dia juga ingin banyak berperan dalam genre romansa. Saat ini dia sedang mempersiapkan project baru yang akan keluar di semester kedua tahun ini.

Seol In-ah menyapa penggemarnya dalam acara Marhen.J Land, di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023. (TEMPO/Yunia Pratiwi)

Selain berakting, Seol In-ah juga dikenal memiliki bakat bernyanyi dan bermain gitar. Dia merilis single solo "Pure Love" berkolaborasi dengan Marhen.J pada tahun 2022. Baru-baru ini dia mendapat kesempatan untuk menyanyikan satu lagu dalam album terbaru Lee Chan Yuk, berjudul "I Know Even If You Don't Say It".

Dia menceritakan bahwa Lee Chan Yuk sempat beberapa kali membahas tentang musik dengannya. Musisi yang dikenal lewat grup AKMU itu, mengajaknya untuk terlibat dalam proyek album baru tersebut. Seol In-ah pun menerima tawaran itu.

Sementara tentang talentanya bermain gitar, aktris Bussiness Proposal itu mengaku dia masih harus banyak belajar lagi. Namun di fan meeting kali ini dia menunjukkan kepiawaiannya bermain gitar sambil meng-cover lagu "Officially Missing You" dan "Kiss Me". Dia mempersiapkan dri dengan baik agar bisa menghibur penggemarnya dan memberikan momen menyenangkan sebagai timbal balik atas dukungan yang diberikan untulknya.

Meski begitu, dukungan penggemar di Indonesia membuatnya terharu. Saat menyaksikan kompilasi ucapan selama untuk debutnya berkarier yang dibuat penggemar dua minggu sebelum acara ini, Seol In-ah menitikkan air mata. "Sudah lama tidak menangis seperti ini," katanya.

