Terinspirasi Harrison Ford, Tom Cruise Ingin Bintangi Mission Impossible sampai Usia 80

TEMPO.CO, Jakarta - "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" akan segera tayang perdana pada 12 Juli 2023. Sang bintang, Tom Cruise, ingin terus memerankan tokoh Ethan Hunt sampai berusia 80 tahun, seperti yang dilakukan Harrison Ford dalam memerankan Indiana Jones. Jones berusia 80 saat membintangi "Indiana Jones and the Dial of Destiny" yang kini tengah tayang di seluruh dunia.

"Harrison Ford adalah legenda. Saya berharap bisa terus menjadi pemeran dan masih ada 20 tahun lagi untuk menyamainya. Saya berharap bisa terus membuat film Mission Impossible sampai seusianya," ujar Cruise kepada The Sydney Morning Herald di sela-sela acara premiere film Mission Impossible seri ke-7 itu di Australia.

Tom Cruise baru saja merayakan ulang tahun ke-61 pada 3 Juli. Sementara Ford genap berusia 81 tahun pada 13 Juli. Di Australia, bintang film "Top Gun: Maverick" itu mengaku tumbuh sebagai penonton film di bioskop. Itulah yang memotivasinya untuk terus berkarya di layar perak. Ia juga mengaku tak sabar ingin menyaksikan dua film yang juga akan segera tayang, "Barbie" dan "Oppenheimer".

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" sendiri merupakan film ketujuh Mission Impossible dengan Tom Cruise selalu memerankan Ethan Hunt. Awalnya Mission Impossible merupakan serial televisi di era 1960-an dan tayang selama enam musim. Versi layar lebar dimulai pada 1996.

