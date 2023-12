Film Indiana Jones and the Dial of Destiny Tayang di Disney+ Hotstar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indiana Jones and the Dial of Destiny tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Jumat, 1 Desember 2023. Seri terakhir dari film Indiana Jones ini dirilis bersama Timeless Heroes, film dokumenter tentang proses pembuatan kisah ikonik tersebut.



Sinopsis Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and The Dial of Destiny berlatar pada 1969 di kota New York. Indiana Jones (Harrison Ford), yang telah mengajar sebagai profesor arkeologi di Hunter College, siap untuk menjalani masa pensiun di apartemennya yang sederhana. Tetapi, segalanya berubah setelah ia mendapat kunjungan mendadak dari putri baptisnya Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), yang mencari artefak langka yang dipercayakan ayahnya kepada Indy bertahun-tahun sebelumnya.

Artefak yang dicarinya adalah Archimedes Dial yang terkenal, sebuah perangkat yang konon memiliki kekuatan untuk menemukan celah dalam waktu, memungkinkan orang agar dapat kembali ke masa lalu ataupun ke masa depan.

Indiana Jones and The Dial of Destiny. Dok. The Walt Disney Studios

Sementara itu, musuh lama Indy, Jürgen Voller, mantan Nazi yang sekarang bekerja sebagai fisikawan di program luar angkasa AS, memiliki rencananya sendiri untuk Dial, sebuah skema mengerikan yang dapat mengubah jalannya sejarah dunia.



Perjalanan Karier Harrison Ford di Film Dokumenter Timeless Heroes

Disutradarai oleh Laurent Bouzereau yang sebelumnya dikenal dengan deretan film dokumenternya, Timeless Heroes akan mengikuti perjalanan Harrison Ford di industri hiburan, termasuk proses casting untuk Indiana Jones serta dampak dan inspirasi yang diberikan dari film tersebut.

Indiana Jones and The Dial of Destiny. Dok. The Walt Disney Studios

Film dokumenter ini akan memberikan gambaran mendalam tentang salah satu peristiwa luar biasa dalam sejarah dunia perfilman, di mana Steven Spielberg dan George Lucas bergabung untuk membentuk sebuah tim kreatif yang bekerja sama untuk menghadirkan karya sinematik menakjubkan, dan menampilkan video-video spesial yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, termasuk wawancara bersama Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold, dan lainnya.

Laurent Bouzereau merupakan sineas perfilman pemenang penghargaan serta penulis buku terlaris. Laurent dikenal dengan deretan karyanya seperti film dokumenter Mama’s Boy, yang diangkat dari memoar terkenal karya Dustin Lance Black, dan Natalie Wood: What Remains Behind (Sundance 2020), serta serial Five Came Back (dengan narasi pemenang penghargaan Emmy oleh Meryl Streep), bersama Steven Spielberg sebagai produser eksekutif.

Dirilis di bioskop pada Juni 2023 lalu, Indiana Jones and the Dial of Destiny berhasil memperoleh 380 juta dolar di box office global. Film ini menghadirkan kisah petualangan epik dan menakjubkan yang dibintangi oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore, dan Mads Mikkelsen.

