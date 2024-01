Aktor Valkyrie, Christian Oliver Tewas Bersama 2 Putrinya karena Kecelakaan Pesawat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Christian Oliver tewas bersama dua putrinya dalam kecelakaan pesawat di Karibia pada Kamis, 4 Januari 2024 waktu setempat. Pesawat kecil yang ditumpangi bintang film Speed Racer dan Valkyrie ini jatuh menghunjam ke laut setelah lepas landas saat hendak terbang ke St. Lucia dari Bandara F Mitchell di Becquia, sebuah pulau kecil Kepulauan Karibia di Negara St Vincent dan Grenadines.

Oliver, terlahir dengan nama Christian Klepser, 51 tahun, bersama dua putrinya, Madita Klepser, 10 tahun, dan Annik Klepser, 12 tahun, menumpang pesawat kecil yang dikemudikan pilot, Robert Sachs. Tiba-tiba setelah lepas landas, pesawat mengalami masalah yang belum diketahui sebabnya.

4 Orang Termasuk Christian Oliver Tewas

Disebutkan, pilot sempat menghubungi menara melalui radio tak lama setelah lepas landas dan melaporkan bahwa dia mengalami masalah dan hendak berbalik arah. Itu adalah komunikasi terakhir dari pesawat hingga tiba-tiba pesawat jatuh menukik ke bawah.

“Nelayan dan penyelam dari Paget Farm pergi ke lokasi kejadian dengan perahu mereka untuk memberikan bantuan,” kata pejabat di Kepolisian Royal St. Vincent dan Grenadines dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada media. Namun upaya pencarian korban sia-soa. Pada akhirnya keempat jenazah ditemukan dan diidentifikasi tersebutlah nama Oliver dan dua putrinya, serta sang pilot yang menaiki pesawat tersebut.

Sutradara Nick Lyon mengunggah foto bersama Christian Oliver sebagai perpisahan setelah mendengar kabar ia meninggal dalam kecelakaan pesawat. Foto: Instagram.

Bermain Bersama George Clooney dan Tom Cruise

Oliver adalah aktor kelahiran Jerman. Ia pernah berakting di film arahan sutradara Steven Soderbergh di The Good German yang dibintangi Cate Blanchett, George Clooney, dan Tobey Maguire pada 2006. Oliver juga bermain di Valkyrie besutan sutradara Bryan Singer yang dibintangi Tom Cruise pada 2008. Pada tahun yang sama, Oliver juga membintangi Speed Racer yang dibintangi Emile Hirsch dan Susan Sarandon.

Sebagai aktor Jerman, Oliver juga membintangi serial aksi populer Alarm fur Cobra 11 - Die Autobahnpolize pada 2002-2004. Perannya di sini sebagai detektif. Ia juga bermain di serial terkenal Amerika, komedi situasi Saved By the Bell: The New Class. Oliver baru saja menyelesaikan film terbarunya Forever Hold Your Peace, yang dibintangi bersama Bai Ling dan disutradarai oleh Nick Lyon.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Syuting adegan terakhir film ini dilakukan pada 20 Desember 2023. Segera setelah mendengar kabar Oliver meninggal dalam kecelakaan, Lyon mengunggah foto pada hari terakhir pembuatan film dan memberikan penghormatan kepada Oliver. Pada keterangan unggahan, Lyon menuliskan, "Kami berbicara tentang memproduksi film bersama selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil! Terima kasih telah menjadi kolega, aktor, dan teman yang hebat.

DEADLINE| TMZ

Pilihan Editor: Aktor Legendaris Hollywood Ryan O'Neal Meninggal di Usia 82 Tahun