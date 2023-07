Trailer Film Bob Marley: One Love Dirilis, Kingsley Ben-Adir Berperan sebagai Bob Marley

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan dan warisan Bob Marley akan segera hadir di layar lebar. Paramount Pictures meluncurkan trailer pertama untuk film Bob Marley: One Love, pada hari Kamis, 6 Juli 2023. Film itu dibintangi Kingsley Ben-Adir sebagai mendiang penyanyi Bob Marley dan Lashana Lynch sebagai istrinya Rita.

Menurut sinopsisnya, film Bob Marley: One Love merayakan kehidupan dan musik seorang ikon yang mengilhami generasi melalui pesan cinta dan persatuan. Pertama kali hadir di layar lebar, Anda bisa menemukan kisah kuat Bob Marley dalam mengatasi kesulitan dan perjalanan di balik musik revolusionernya.

Film ini diproduksi dalam kemitraan dengan keluarga Marley. Ziggy Marley, putra tertua dari mendiang legenda reggae itu, mengungkapkan bahwa ini saatnya kisah sang ayah ditampilkan dalam film biopik. "Anda telah mendengar musiknya dan Anda pikir Anda mengenal pria itu, tetapi apakah Anda benar-benar memahami apa yang dia lalui dan momen apa yang membentuknya menjadi orang seperti itu," tulisnya di Instagram, Rabu 5 Juli 2023.

Ziggy melanjutkan postingannya dengan mengatakan bahwa film ini akan membawa penonton untuk menyaksikan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya berada di sekitar sang legenda, untuk melihat rasa sakitnya, kesedihannya, kegembiraannya, dan penebusannya. Difilmkan di Inggris dan Jamaika, para pemain dan kru mewakili salah satu kreasi paling unik yang pernah keluar dari studio Hollywood.

"Keaslian mengisi layar dengan banyak aktor Jamaika yang membuat kami bangga dalam mewakili budaya. Difilmkan di tempat sebenarnya di mana Bob berjalan, bermain sepak bola, dan bernyanyi seperti Trench Town dan Bull Bay di Kingston, ini adalah kreasi artistik yang kami banggakan dan ingin Anda nikmati untuk dihibur tetapi juga untuk terinspirasi," tambah ayah tujuh anak itu.

Ziggy menambahkan bahwa film ini bagi keluarganya kelanjutan dari pesan dan pertumbuhan Bob Marley. Selain itu dia berharap film ini dapat menginspirasi tidak hanya penggemar lama tetapi juga generasi muda. "Memberi mereka kendaraan yang membuka pintu untuk menjelajahi kehidupan dan musik Bob dan dengan demikian memperluas pesan universal tentang penyatuan, keadilan dan kedamaian di seluruh bumi. Kami melakukan ini dengan tujuan dan dengan senang hati berbagi dengan Anda trailer untuk film Bob Marley One Love," tulisnya. "RASTAFARI."

Film Bob Marley: One Love akan tayang di bioskop pada 12 Januari 202. Film ini disutradarai oleh Reinaldo Marcus Green, yang membuat debut penyutradaraannya untuk King Richard. Zach Baylin, penulis skenario untuk King Richard, juga menulis naskah untuk film Marley.

Sementara, aktor Kingsley Ben-Adir yang memerankan Bob Marley, sebelumnya berperan sebagai Presiden Barack Obama di Showtime's The Comey Rule dan Malcolm X dalam One Night in Miami. Dia saat ini muncul di serial Marvel Disney + Secret Invasion.

PEOPLE

