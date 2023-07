4 Hal Menarik darI Sinopsis Drakor Not Others

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Not Others drama Korea atau drakor komedi terbaru yang dibintangi oleh Sooyoung SNSD. Drakor itu akan tayang pada 17 Juli 2023. Drama yang disutradarai oleh Lee Min Woo itu adaptasi dari web komik berjudul Namnam karya Jung Young Rong. Menggantikan drama Lies Hidden in My Garden, Not Others akan mengisi slot tayangan setiap Senin dan Selasa.

Sooyoung SNSD dan Jeon Hye Jin sebagai pemeran utamanya. Adapun beberapa pemain lain yang akan ikut berperan dalam drama komedi keluarga ini, yaitu Ahn Jae Wook, Park Sung Hoon, dan Kim Hye Eun.

Tentang Not Others

1. Ibu dan anak

Eun Mi yang harus menjadi ibu tunggal saat dia masih menjadi siswi Sekolah Menengah Atas. Dia membesarkan putrinya seorang diri dan diberi nama Jin Hee. Sampai berusia 29 tahun Jin Hee masih tinggal bersama ibunya. Keduanya sering berdebat karena berbeda pendapat yang berujung pertengkaran. Meski begitu, hubungan keluarga mereka sangat kuat dan tak terpisahkan.

2. Diadaptasi dari webcomic

Drakor Not Others adaptasi dari webcomic berjudul Namnam yang ditulis oleh Jung Young Rong. Drama komik dengan simpati ibu dan anak yang menampilkan kisah hidup bersama.

3. Dibintangi bintang populer

Not Others dibintangi Jeon Hye Jin akan berperan sebagai Eun Mi dan Choi Sooyoung sebagai Jin Hee. Ada pula Ahn Jae Wook , Park Sung Hoon, Kim Hye Eun, Park Jung Eon, Seo Ye Hwa, Kim Sun Bin, Lee Jae Woong, dan Im Sung Kyun.

4. Bergenre komedi keluarga

Mengutip dari Kdrama Diary, serial ini mengajak penontonnya untuk mengikuti drama keluarga tentang kisah ibu dan anak perempuan yang tinggal bersama. Penonton akan menyaksikan adegan interaksi komedi ibu tunggal yang lincah dan anaknya yang bersikap dingin.

