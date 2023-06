Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Drama Korea komedi terbaru Not Others yang dibintangi oleh Sooyoung SNSD akan tayang pada 17 Juli 2023. Drama yang disutradarai oleh Lee Min Woo ini merupakan hasil adaptasi dari web komik berjudul Namnam karya Jung Young Rong. Menggantikan drama Lies Hidden in My Garden, Not Others akan mengisi slot tayangan setiap Senin dan Selasa.

Selain Sooyoung SNSD, drama ini juga akan dibintangi oleh Jeon Hye Jin sebagai pemeran utamanya. Ada juga beberapa pemain lain yang akan ikut meramaikan drama komedi keluarga ini, seperti Ahn Jae Wook, Park Sung Hoon, dan Kim Hye Eun. Dikisahkan, terdapat seorang ibu tunggal bernama Eun Mi yang harus membesarkan anak perempuannya seorang diri sejak dia masih SMA.

Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis Not Others, drama Korea terbaru Sooyoung SNSD berikut ini.



Detail Not Others

Judul drama: Not Others

Judul lain: Namnam, Strangers

Genre: Komedi, Drama, Kehidupan, Romantis

Tanggal rilis: 17 Juli 2023

Jumlah episode: 12 episode

Jenis: Drama

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 KST

Jaringan tayang: ENA, Genie TV

Penulis: Jung Young Rong (web komik), Min Sun Ae

Sutradara: Lee Min Woo

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan



Sinopsis Not Others

Not Others menceritakan kisah tentang seorang perempuan bernama Eun Mi yang harus menjadi ibu tunggal saat dia masih menjadi siswi sekolah menengah atas. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membesarkan putrinya yang diberi nama Jin Hee seorang diri. Saat ini, Eun Mi berusia 40-an dan tinggal bersama Jin Hee yang berusia 29 tahun.

Meski sudah akan memasuki kepala tiga, tetapi Jin Hee masih tinggal bersama ibunya di rumah yang sama. Keduanya pun sering mengalami perbedaan pendapat dan perdebatan yang berujung pada pertengkaran dengan berbagai penyebab yang terjadi. Meski begitu, hubungan keluarga mereka sangat kuat dan tak terpisahkan.

Eun Mi bekerja sebagai seorang terapis fisik yang penuh semangat. Sementara itu, anaknya bekerja sebagai petugas polisi di Pos Polisi Namchon. Kehidupan mereka yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba berubah setelah kehadiran sosok pria misterius di depan Eun Mi.

Pria misterius tersebut ternyata seorang dokter bernama Jin Hong. Dia lah sosok yang kemudian akan mengubah dinamika di keluarga kecil Eun Mi dan Jin Hee. Di sisi lain, seorang pria bernama Jae Won yang merupakan seorang polisi diturunkan pangkatnya dan dipindah tugaskan ke Pos Polisi Namchon.

Jae Won memiliki karakter yang keras kepala dan sangat berbanding terbalik dengan Jin Hee. Alhasil, keduanya pun kerap berselisih paham dan berkonflik meski bekerja di tempat yang sama. Setiap episodenya, Not Others akan menghadirkan kisah yang penuh dengan kehangatan keluarga, konflik, dan tentu saja menguras emosi.



Daftar Pemain Not Others

Not Others akan diisi oleh aktor dan aktris papan atas dari Negeri Ginseng, Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Jeon Hye Jin sebagai Eun Mi

- Choi Sooyoung sebagai Jin Hee

- Ahn Jae Wook sebagai Jin Hong

- Park Sung Hoon sebagai Jae Won

- Kim Hye Eun

- Park Jung Eon

- Seo Ye Hwa

- Kim Sun Bin sebagai Baek Gun

- Lee Jae Woong

- Im Sung Kyun sebagai Kim Ji Su

VIVIA AGARTA F | RADEN PUTRI

