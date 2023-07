Anthony Mackie Gugup Syuting dengan Harrison Ford dalam Captain America: Brave New World

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Mackie telah memiliki karir yang panjang dan menonjol di Hollywood selama 20 tahun lebih sejak membuat debut filmnya dalam drama semi-biografi 8 Mile tahun 2002, bersama Eminem.

Meski dengan pengalaman lebih dari 60 film sejak saat itu, aktor berusia 44 tahun itu merasa sangat gugup saat harus beradu akting dengan Harrison Ford dalam film Captain America: Brave New World. Hal tersebut membuat dia tidak dapat mengingat naskahnya sebelum hari pertama pengambilan gambar bersama.

Baca Juga: Alasan Harrison Ford Ogah Memudakan Penampilannya di Indiana Jones and the Dial of Destiny

"Hari pertama begitu menakutkan. Aku sangat gugup sampai tidak bisa mengingat dialogku. Dia adalah Harrison Ford," Mackie mengakui pengalamannya di lokasi syuting pada awalnya.

Tapi dia akan terus memuji ikon Hollywood itu karena membantu menenangkannya, dan memberikan hasil terbaik dari semua orang yang terlibat dalam produksi, termasuk Mackie.

"Dia Harrison Ford. Ada aura tentang dia. Tapi dia menghilangkannya dengan sangat cepat karena dia pria yang sangat keren," ungkap Mackie, seperti dilansir Variety. "Semua bintang film harus seperti dia."

Dalam film Captain America: Brave New World, Harrison Ford berperan sebagai Thaddeus Ross atau Thunderbolt, yang telah menjadi Presiden Amerika Serikat setelah sebelumnya menjabat sebagai jenderal Angkatan Darat AS dan kemudian Sekretaris Negara Amerika Serikat.

Sebenarnya, Ford adalah pendatang baru di Marvel Cinematic Universe, menggantikan mendiang aktor William Hurt, yang memerankan Thaddeus Ross tiga kali, setelah kematiannya pada Maret 2022 di usia 71 tahun.

Sedangkan Anthony Mackie, dia memerankan karakter Marvel Comics Sam Wilson/Captain America tiga kali, yaitu di Captain America: Civil War tahun 2016, Avengers: Infinity War tahn 2018, Avengers: Endgame tahun 2019, ioni pertama kalinya dia memainkan judul peran dalam film fitur.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami menghabiskan banyak waktu bersama," tambah Mackie. "Ross dan Cap selalu memiliki hubungan itu, di mana mereka berteman dan saling menghormati, tetapi mereka selalu berselisih. Itulah hubungan mereka dalam alur cerita."

Disutradarai oleh Julius Onah dari skenario yang ia tulis bersama Malcolm Spellman dan Dalan Musson, film superhero ini adalah bagian keempat dari franchise Captain America. Ini juga merupakan kelanjutan dari miniseri televisi The Falcon And The Winter Soldier yang tayang pada 2021. Untuk sebagian besar, detail plot untuk Captain America 4 sebagian besar telah dirahasiakan.

Bersama dengan Anthony Mackie dan Harrison Ford, film ini juga dibintangi oleh Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, dan Liv Tyler.

Captain America: Brave New World baru saja selesai syuting di Atlanta setelah memulai fotografi utama pada 21 Maret. Film yang dijadwalkan tayang perdana di bioskop pada 3 Mei 2024, merupakan film ke-35 di Marvel Cinematic Universe ini akan menjadi bagian dari Fase Lima MCU.

DAILY MAIL

Pilihan editor: Dibintangi Anthony Mackie dan Harrison Ford, Captain America 4 Berjudul Brave New World