Aktor Film Indiana Jones, Harrison Ford Pernah Semprot Zulkifli Hasan: Tidak Lucu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor kawakan Harrison Ford baru-baru ini mengumumkan bahwa Film Indiana Jones and The Dial of Destiny yang tayang pada 28 Juni 2023 lalu merupakan film terakhirnya sebagai tokoh ikonik, Indiana Jones.

Selain menjadi pemeran tokoh ikonik dari Indiana Jones, Rick Deckard dalam film Blade Runner, sampai Han Solo dalam film saga Star Wars, nama Harrison Ford di Indonesia diingat sebagai orang yang pernah menyemprot Zulkifli Hasan atau Zulhas, sekitar sepuluh tahun lalu.

Kejadian ini bermula pada 2013. Cuplikan Ford yang juga menjadi aktivis lingkungan memarahi Zulhas tersebar dalam video bertajuk “This is what happens when Harrison Ford meet Indonesian Minister of Forestry” yang diunggah kanal YouTube Notfoungher dan juga merupakan bagian dari film dokumenter Years of Leaving Dangerously. Ford di Indonesia tengah dalam pembuatan film tersebut di hutan Tesso Nilo, Riau pada September 2013.

Video yang berdurasi 4 menit 5 detik ini dibuka dengan cuplikan kehancuran Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Riau. Setelah itu, Ford mengatakan bahwa ia ingin mewawancarai Menteri Kehutanan, yang saat itu dijabat Zulkilfi Hasan pada Kabinet Indonesia Bersatu II SBY .

Ketika Zulkfili Hasan merespons pernyataan Harrison Ford mengenai banyaknya hutan di Indonesia yang sudah dieksploitasi, tetapi tidak ada tindakan yang berarti dari pemerintah.

Mendengar respons tersebut, Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Menteri Kehutanan justru terlihat tertawa. Melihat Zulkifli Hasan tertawa, Ford langsung emosi dan mengatakan “Ini tidak lucu.”

Setelah wawancara, Zulkifli Hasan membenarkan bahwa aktor pemeran Indiana Jones tersebut memang sempat emosi dalam meyikapi kondisi Hutan Indonesia dan pemerintah harus menindak pelaku perusak hutan. Dilansir dari Tempo, menurut Zulhas yang kini menjadi Ketua Partai Amanat Nasional, meskipun dalam video tersebut Harrison Ford terlihat marah, kemarahan tersebut dalam batas wajar. Terlebih wawancara itu diperuntukkan untuk film, dan Zulkifli mengaku tidak terbiasa akting.

