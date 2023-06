Harga Tiket Fan Meeting Ahn Hyo Seop di Jakarta, Termurah Rp 1,2 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop akan menggelar fan meeting di Jakarta pada Sabtu, 9 September 2023. Acara bertajuk 2023 Ahn Hyo Seop Asia Tour (The Present Show in Jakarta) 'Here and Now' itu berlokasi di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.



Harga Tiket Fan Meeting Ahn Hyo Seop

Promotor Mecimapro baru merilis daftar harga dan kategori tiket fan meeting Ahn Hyo Seop melalui media sosial. Terdapat tiga kategori dengan harga mulai dari Rp 1,2 juta.

Blue - Rp 2.800.000

Green - Rp 1.800.000

Yellow - Rp 1.200.000

Seluruh kategori akan mendapatkan tempat duduk dan bisa ikut Hi-Bye Session atau sesi di akhir acara yang memungkinkan penggemar menyapa sang idola dari jarak lebih dekat. Harga tiket yang tertera di atas sudah termasuk pajak, namun belum termasuk biaya pemrosesan tiket yang berlaku.



Bersamaan dengan pengumuman harga tiket, promotor sekaligus merilis jadwal pembelian tiket fan meeting Ahn Hyo Seop di Jakarta. Penggemar dapat membeli tiket mulai Kamis, 6 Juli 2023 via Mecimashop.com pukul 15.00 WIB dan Tiket.com pukul 17.00 WIB.

Khusus pemegang MCP Membership 2023, dapat membeli tiket melalui link yang nanti akan disediakan Mecimapro pada Kamis, 6 Juli 2023 pukul 12.00 WIB. Sementara untuk pembeli MCP Package, berhak mendapatkan tiket kategori Blue serta benefit atau keuntungan lebih berupa Group Photo Session dan Exclusive Lanyard.



Drama Ahn Hyo Seop

Ahn Hyo Seop merupakan aktor Korea Selatan yang lahir pada 17 April 1995. Pria yang tumbuh besar di Toronto, Kanada ini mulai terjun ke dunia akting sejak 2015 saat membintangi drama Splash Splash Love. Kemudian kariernya semakin bersinar dengan bermain di drama Still 17 (2018), Abyss (2019), Dr. Romantic 2 (2020), Lovers of the Red Sky (2021), Business Proposal (2022) dan yang terakhir Dr. Romantic 3 (2023).

