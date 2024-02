5 Aktris Cantik yang Dirumorkan Cinlok dengan Ahn Hyo Seop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Korea Selatan Ahn Hyo Seop sedang disorot karena sedang terlibat perseteruan dengan Han Seo Hee. Dipicu percakapan mereka yang bocor ke media sosial, keduanya saat ini sedang berurusan dengan polisi.

Ahn Hyo Seop dikenal sebagai aktor yang banyak beradu akting dengan aktris cantik Korea. Tak jarang rumor cinta lokasi berkembang karena melihat akting mereka. Dilansir dari berbagai sumber, inilah bintang drakor yang dirumorkan terlibat cinlok dengan Hyo Seop:

1. Park Bo Young

Ahn Hye Seop pernah mendapat kesempatan untuk beradu akting dengan aktris senior Park Bo Young dalam serial drama "Abyss". Dikutip dari Soompi, keduanya berperan sebagai teman masa kecil yang kembali bereinkarnasi setelah mengalami kematian akibat dibunuh. Misi mereka adalah mencari sang pembunuh, pada tahun 2019 drama yang dibintangi mereka menempati rating tertinggi penonton usia 20 hingga 49 tahun.

Park Bo Young aktris Korea Selatan yang lahir di Jeungpyeong, Chungcheong Utara, pada 12 Februari 1990. Karier akting Park Bo Young dimulai saat dia menempuh pendidikan sekolah menengah. Ia diminta kakak kelasnya mengambil peran dalam proyek film pendek yang berjudul Equal. Film pendek itu mendapat penghargaan Challenging Reality Award dari 7th Seoul International Youth Film Festival 2005.

Pada 2012, Park Bo Young kembali ke industri perfilman Korea Selatan. Ia berperan sebagai Soon Yi dalam film A Werewolf Boy dan Dont Click. Sejak saat itu, Park Bo Young mulai aktif terlibat dalam beberapa proyek film dan serial drama televisi, hingga yang terbaru dirinya beradu akting dengan Park Seo Joon dan Lee Byung Hun dalam film genre menegangkan yang berjudul Concrete Utopia.

2. Lee Sung Kyung

Mengambil bagian sebagai pemeran utama dalam drama "Dr. Romantic" membuat Ahn Hye Seop menjalin kerja sama sebagai aktor dengan Lee Sung-kyung. Drama yang memiliki 3 season ini konsisten menampilkan pasangan couple Seo Woo Jin dan Cha Eun Jae. Bahkan mengutip kemistri keduanya sebagai pasangan memunculkan rumor adanya cinta lokasi dua aktor tersebut.

Lee Sung Kyung berusia 32 tahun (atau 33 tahun menurut perhitungan Korea) dan dikenal sebagai aktris, model, serta penyanyi populer di Korea Selatan. Agensi yang menaungi Lee Sung Kyung yakni YG Entertainment dan ia memiliki akun Instagram dengan username @heybiblee. Perempuan dengan tinggi 175 cm ini lahir di Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 10 Agustus 1990. Ia merupakan putri bungsu dari dua bersaudara. Berkat usaha dan kerja kerasnya Lee Sung Kyung telah menjadi aktris terkenal hampir di seluruh mancanegara.

3. Kim Sejeong

Ahn Hyo Seop memang ahli dalam membangun kemistri dengan para lawan mainnya, terbukti saat terlibat proyek dalam drama "Bussiness Proposal" dengan Kim Sejeong rumor kencan kembali menerpa. Keduanya memang tampil apik dalam memainkan karakter masing-masing, mengacu dari Koreaboo "Bussiness Proposal" masuk ke dalam list 15 drama favorit dengan posisi peringkat ke-5.

Mengutip dari Koreaboo dan Soompi, rumor kencan antara Kim Sejeong dan Ahn Hyo Seop muncul karena unggahan Instagram. Baru-baru ini, Kim Sejeong membagikan foto jalan-jalan di Jepang melalui media sosial untuk para penggemar. Di samping itu, Ahn Hyo Seop juga mengunggah foto dirinya dan membuat penggemar berspekulasi bahwaIia turut pergi ke Jepang bersama dengan Sejeong.

4. Kim Yoo Jung

Penyuka drama Korea saeguk pastinya tidak asing dengan drama "Lovers of the Red Sky" yang mendapuk Kim Yoo Jung sebagai pasangan pemeran utama Ahn Hyo Seop. Masih dari kutipan yang sama atas kemistri yang terjalin keduanya menerima penghargaan sebagai best couple dari SBS Drama Awards.

Kim Yoo Jung, lahir pada 22 September 1999 di Seoul, Korea Selatan, dan memiliki tinggi badan 160 cm. Sebagai anak bungsu, ia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan, keduanya berprofesi sebagai aktris. Kim Yoo Jung tidak mengikuti tes masuk universitas dan fokus berkarir sebagai aktris setelah menyelesaikan pendidikan di Goyang High School of Arts.

Pada tahun 2020, Kim Yoo Jung menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Awesome ENT setelah tidak melanjutkan kontrak dengan SidusHQ. Karirnya dimulai sebagai model cilik dan debut akting pada usia 4 tahun melalui film "DMZ, Bimujang Jidae." Ia dikenal sebagai aktris cilik dalam drama sejarah (saeguk) dan memperoleh julukan "Korea's Little Sister" dan "Sageuk Fairy."

5. Jeon Yeo Been

Mengutip dari India Today, drama Time Traveller yang melibatkan Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo been mendapat respons hangat penonton yang menilai unik alur drama "A Time Called You". Drama besutan Netflix ini mengisahkan kerinduan sang wanita yang ditinggal mati oleh kekasihnya. Wanita tersebut lantas mendapat kiriman misterius berupa pemutar kaset yang membawanya kembali ke masa lalu.

