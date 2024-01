4 Drama Korea yang Hadirkan Ahn Hyo Seop Sebagai Cameo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam industri hiburan Korea Selatan, kemunculan cameo atau figuran seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar. Salah satu aktor muda yang kerap menarik perhatian sebagai cameo dalam berbagai drama Korea adalah Ahn Hyo Seop.

Dengan aktingnya yang terampil, Ahn Hyo Seop telah memberikan sentuhan istimewa pada beberapa produksi drama terkenal. Berikut adalah daftar drama yang menghadirkan Ahn Hyo Seop sebagai cameo, memberikan nuansa segar dan kejutan bagi para penonton.

One More Happy Ending (2016)

Dikutip dari KFE, dalam One More Happy Ending, Ahn Hyoseop memerankan karakter Ahn Jungwoo, seorang pria muda yang menjadi pemujaan hati karakter utama, diperankan oleh Yoo In Na.

Dalam penampilannya yang pertama pada episode yang ditayangkan pada tanggal 17 di MBC, ia muncul sebagai seorang pria yang muda dan penuh kasih, menarik perhatian penonton dengan penampilan tampan dan sikap perhatian yang hangat.

Pada episode tersebut, tergambar adegan saat karakter utama, Go Dongmi yang diperankan oleh Yoo In Na mengalami kekecewaan di klub. Saat Dongmi hampir terjatuh, tiba-tiba muncul Jungwoo yang dengan cepat meraihnya dan bahkan berlari ke toko serba ada untuk membeli obat dan perban untuk merawat luka di dahinya. Tindakan perhatian dan kepedulian Jungwoo terhadap Dongmi berhasil membuat hati penonton meleleh.

Happy Home (2016)

Dalam drama ini Ahn Hyoseop memerankan karakter Choi Cheolsu yang dikenal sebagai "mukbang namja" atau pria yang pandai makan. Cheolsu juga merupakan murid dari Bongsambong dan bekerja di "Gahwamansaseong".

Dilansir dari ajunews.com, dalam drakor ini, ia diceritakan sebagai sosok pria yang populer di antara karyawan wanita, dengan kulit putih dan pesona yang memikat. Penampilan tampan dan tubuh yang sempurna membuatnya menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun terlihat pendiam, Choi Cheolsu memiliki daya tarik misterius yang dapat menarik perhatian penonton dengan pesonanya yang memikat.

Dalam episode 3 yang ditayangkan pada tanggal 5 di MBC, Choi Cheolsu mengunjungi restoran Cina terbesar di Chinatown, "Gahwamansaseong". Dalam episode tersebut, Choi Cheolsu terlihat menikmati mi Jajangmyeon dengan sangat lezat di restoran tersebut.

Meskipun wajahnya tetap datar, ia dengan khidmat menyantap mi Jajangmyeon dengan cepat hingga membuat karyawan kaget. Bahkan, ia berhasil menyantap enam mangkuk mi Jajangmyeon. Reaksi karakter Bongsambong yang diperankan oleh Kim Youngcheol menunjukkan betapa terkesannya Bongsambong dengan keseriusan Choi Cheolsu dalam menikmati hidangan.

Entertainer (2016)

Dilansir dari mydramalist.com, dalam drama Entertainer, Ahn Hyo Seop memerankan karakter Jinu yang merupakan pemimpin dari grup idola top Korea Selatan bernama Milk Caramel. Dalam cerita, karakternya menjadi elemen tak terduga yang menunjukkan chemistry hitam dengan karakter Seok Ho yang diperankan oleh Jisung.

Sebagai tokoh Jinu, Hyo Seop menggambarkan karakter misterius yang bertindak sebagai perantara antara perselingkuhan Jisung dan juga sebagai sumber harapan yang manis. Menurut Ajunews, penampilannya menghadirkan keraguan atas apakah karakternya ini akan menjadi pengkhianatan bagi Jisung atau pendukung setia.

My Father is Strange (2017)

Kali ini, Ahn Hyo Seop memerankan karakter Park Cheol Su. Dalam drakor itu, ia berperan sebagai seorang pria yang kurang berpengalaman dalam percintaan, namun berani menyatakan perasaannya kepada wanita yang dicintainya.

Dalam hubungannya dengan Byun Ra Young yang diperankan Ryu Hwa young, Hyo Seop berhasil membawakan kisah cinta yang manis, menambahkan nuansa romantis yang memikat dalam drama ini.

Meskipun ini merupakan debutnya dalam drakor akhir pekan, dilansir dari Hankuk Ilbo, Hyo Seop menyatakan bahwa pengalaman syuting yang panjang tidak membuatnya merasa lelah, dan ia menikmati atmosfer syuting yang sangat baik.

