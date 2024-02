Fakta-fakta Ahn Hyo Seop yang Sedang Laporkan Han Seo Hee ke Polisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tersebarnya pesan singkat antara Ahn Hyo Seop dengan Han Seo Hee menjadi kontroversi terpanas di Korea saat ini. Melalui pesan tersebut, Han Seo Hee diduga mengajak Ahn Hyo Seop untuk berhubungan intim. Melalui kanal media berita Korea Selatan, Ahn Hyo Seop melaporkan Han Seo Hee ke polisi. Dilansir dari berbagai sumber inilah fakta-faktanya:

1. Bocornya Tangkapan Layar Kakao Talk yang Diduga Atas Kesengajaan Han Seo Hee

Mengutip dari Hindustan Times, publik Korea digegerkan atas bukti percakapan singkat keduanya bintang drakor tersebut di sebuah forum publik. Percakapan itu dibumbui drama hubungan asusila bahkan ancaman pembunuhan. Ada juga yang curiga jika Han Seo Hee lah yang menyebarkan chat tersebut untuk merusak nama baik Hyo Seop.

2. Mengambil Tindakan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik

Pada 8 Februari 2024, pihak Ahn Hyo Seop mengambil langkah tegas dengan melaporkan Han Seo Hee atas tuduhan pencemaran nama baik. Masih dari sumber yang sama Han Seo Hee bahkan memosting foto dirinya ketika menginap di kamar hotel yang dikhawatirkan semakin membuat spekulasi baru publik Korea Selatan dan merusak karier Ahn Hyo Seop. Memang tak sedikit nama publik figur Korea Selatan yang terkena cancel culture atas ulah wanita tersebut.

3. Tuntutan Ahn Hyo Seop

Kuasa hukum Ahn Hyo Seop selain menuntut Han Seo Hee atas dasar pencemaran nama baik. Merujuk laman Times of India, juga menuntut atas Hukuman Kejahatan Kekerasan Seksual serta Promosi Jaringan Informasi dan Komunikasi. Laporan tersebut telah dimasukkan ke Badan Kepolisian Metropolitan Seoul dan menunggu proses lebih lanjut.

4. Bantahan Han Seo Hee

Masih dari sumber yang sama Han Seo Hee segera mengklarifikasi berita yang tersebar tersebut melalui laman instagram pribadinya. Dirinya membantah dengan menulis samar 'Fabrikasi' di sana lalu mengganti username dan memode privat akunnya. Han Seo Hee memilih untuk beristirahat dari sorotan publik. Sebelumnya, dirinya pernah terjerat kasus pidana terkait penggunaan narkoba dan menjalani masa kurungan 1.5 tahun penjara.

Ahn Hyo Seop dikenal sebagai aktor kelas A di Korea Selatan. Saat berusia 7 tahun, Ahn Hyo Seop dan keluarganya pindah ke Toronto, Kanada. Sejak saat itu juga, Hyo Seop mulai bercita-cita untuk menjadi seorang aktor. Demi mewujudkan mimpinya, Hyo Seop pun memberanikan diri kembali ke Korea Selatan saat berusia 17 tahun, meninggalkan keluarganya di Kanada.

Di Korea Selatan, Ahn Hyo Seop akhirnya berhasil masuk JYP Entertainment dan menjalani masa pelatihan sebagai trainee selama tiga tahun. Kala itu, Hyo Seop direncanakan akan debut sebagai idola di bawah grup GOT7. Tetapi, dia kemudian menyadari jika idol bukanlah mimpinya yang sebenarnya. Dia pun mengakhiri kontrak dengan JYP dan bergabung dengan Starhaus Entertainment. Pada Oktober 2015, Hyo Seop bergabung dengan tiga aktor satu agensinya untuk membentuk grup One O One. Tetapi, grup tersebut berhenti beraktivitas setelah merilis tiga single.

Sedangkan Han Seo Hee dikenal sebagai model sekaligus aktris Korea Selatan yang namanya mulai meroket ketika membintangi serial drama korea The World of The Married. Karakternya yang ikonik membuat nama Han So Hee menjadi perbincangan umum, terlebih para penggemar drama Korea.

Sebelum debut menjadi aktris dan terkenal seperti sekarang, Han So Hee pernah mengalami kehidupan yang cukup sulit. Dia harus bergelut dengan masalah keuangan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan, dia juga sempat beberapa kali bekerja paruh waktu, mulai dari menjadi staf PUB, karyawan restoran BBQ, penjual pakaian, hingga bekerja di kedai bir di Distrik Gangnam.

Suatu hari, Han So Hee mendapat kesempatan untuk menjadi model dan terjun ke dunia hiburan Korea. Hal tersebut lantas dimanfaatkan perempuan bernama asli Lee So Hee itu sebagai batu loncatan. Sejak saat itu, dia pun mulai bekerja untuk menjadi model berbagai produk. Di antaranya lensa kontak, makeup, game, hingga Ritz Crackers. Selain itu, dia juga pernah menjadi bekerja untuk sejumlah merek ternama, seperti Pauls Boutique London, me Sense, Banila Co, dan All at Me.

Pada 2016, Han So Hee resmi memulai debutnya sebagai model dengan membintangi video musik SHINee yang berjudul “Tell Me What To Do”. Setelah itu, tawaran untuk menjadi aktris dan bermain drama pun berdatangan.

Pilihan Editor: Han So Hee Cerita Perjalanan Kariernya, Sempat Kerja Keras Demi Kuliah di Prancis