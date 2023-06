The Corrs akan Datangi Jakarta Tahun Ini, Jadi Ajang Reuni untuk Lintas Generasi Setelah 22 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band legendaris asal Irlandia, The Corrs akan menggelar konser di Indonesia, setelah hiatus selama 18 tahun. Mereka akan mengadakan konser pada Rabu, 18 Oktober 2023, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Band dengan hits lagu 'Breathless' ini akan melakukan reuni setelah hiatus selama 18 tahun. Melalui konser The Corrs Live in Jakarta, Ravel Entertainment, selaku promotor acara mengharapkan konser ini dapat menjadi konser lintas generasi yang dinikmati oleh beragam usia.

"Terakhir kali (datang ke Indonesia pada) 2001. Mungkin di tahun 2001 ibu-ibunya masih nitipin anaknya untuk nonton The Corrs. Nah mungkin tahun ini bisa jadi pengalaman lintas generasi, ketika ibunya bareng anaknya nonton The Corrs juga," tutur Naomi Claudya, perwakilan tim marketing Ravel Entertainment, pada konferensi pers The Corrs Live in Jakarta, Jumat, 16 Juni 2023.

Jual 10 Ribu Tiket, The Corrs Ingin Dekat dengan Penggemar

Di konser The Corrs Live in Jakarta, promotor menyediakan 10 ribu tiket. Jumlah tiket tersebut disesuaikan dengan konsep intim yang ingin dicapai oleh The Corrs. "Kita menjual 10 ribu tiket, jadi kita ingin kita nostalgia tapi tetap merasa intim dengan The Corrs," ujar Naomi pada konferensi pers, pada Jumat, 16 Juni 2023. Ada pun penjualan tiket yang akan di mulai pada Rabu, 21 Juni 2023.

Jumlah tersebut juga dinilai promotor menjadi langkah preventif supaya tidak terjadi desak-desakan antarpenonton. "Jadi kita ingin yang nanti nonton The Corrs itu tidak harus merasakan desak-desakan atau mungkin antrean yang enggak terkontrol," lanjutnya.

The Corrs merupakan band bersaudara asal Irlandia dengan 4 personel, yaitu Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim. Mereka merupakan grup musik yang debut pada 1995 dengan beberapa lagu hits, seperti 'Breathless', 'Runaway', 'What Can I Do', dan 'All The Love in The World'. Band ini terakhir kali manggung di Indonesia secara lengkap pada 2001. Selain itu, untuk tur dunia The Corrs Live, terdapat beberapa negara yang telah dikonfirmasi menjadi destinasi, yaitu Manila, Australia, dan Indonesia.

GABRIELLA AMANDA

