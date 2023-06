Tiket Habis dalam Waktu Singkat, Konser One Ok Rock di Jakarta Tambah Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Jepang, One Ok Rock akan menambah hari konser mereka di Jakarta, yaitu pada Sabtu, 30 September 2023. Kabar gembira bagi penggemar band dari Tokyo ini disebarkan oleh promotor konser, PK Entertainment di Instagram mereka.

Melalui Instagram resmi PK Entertainment , konser One Ok Rock bertajuk Luxury Disease Asia Tour akan digelar selama dua hari, yaitu pada Jumat, 29 September dan Sabtu, 30 September 2023. Konser ini akan digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Untuk penjualan tiket hari kedua akan dilakukan pada Senin, 12 Juni 2023 pukul 12.00 WIB di website oorinjakarta2023.com.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh One Ok Rock di akun Twitter mereka, pada Minggu, 11 Juni 2023. "Acara hari kedua ditambahkan untuk Jakarta! Terima kasih Jakarta untuk semua dukungannya!! Kami akan menambah hari kedua untuk Jakarta pada 30 September 2023," cuitnya.

One Ok Rock akan Gelar Konser Dua Hari di Ancol

On Ok Rock sempat menyapa penggemar lewat video yang diunggah PK Entertainment, pada Sabtu, 10 Juni 2023. "Hi Indonesia, kami adalah One Ok Rock. Hello. Kami akan membawa konser Luxury Disease Asia Tour pada 29 September di Beach City International Stadium," katanya.

Sebelumnya, penjualan tiket hari pertama dilakukan pada Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. Tiket yang dijual langsung ludes dan mendapatkan banyak permintaan hari kedua dari penggemar. "Yang enggak kebagian tiket berharap jadi 2 hari," tulis @cndri**** di kolom komentar Instagram PK Entertainment, sebelum informasi hari kedua diumumkan.

Sementara itu, konser Luxury Disease Asia Tour bukanlah kali petama One Ok Rock ke Indonesia. Sebelumnya, One Ok Rock pernah mengunjungi Indonesia lewat konser bertajuk Eye of the Storm Asia Tour pada 2020. Tak hanya itu, One Ok Rock juga merupakan band pembuka untuk konser Ed Sheeran di Jakarta pada 2019.

One Ok Rock merupakan band rock asal Jepang yang memiliki 4 personel, yaitu Taka, Toru, Tomoya, dan Ryota. Band ini terbentuk pada 2005 dan memulai debut pada 2007 dengan lagu mereka Naihshinsho.

GABRIELLA AMANDA

