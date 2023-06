Lee Junho dan Im Yoon Ah Pemeran Drakor King the Land, Berikut Profil 2 Bintang K-Pop Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - King the Land merupakan drama Korea bergenre romantis komedi yang tayang perdana pada 17 Juni 2023. Drama ini memilih Lee Junho dari 2PM (Gu Won) dan Im Yoon Ah dari Girls Generation (Cheon Sa Rang) sebagai pemeran utama. King the Land menceritakan kisah asmara tidak biasa antara Gu Won, pewaris chaebol dan tidak tahan senyuman palsu dengan Cheon Sa Rang (YoonA Girls Generation), seseorang yang selalu tersenyum dan terkenal sebagai "ratu senyum".

Gu Won menyembunyikan luka dan trauma emosional yang mendalam. Luka batinnya telah membuatnya menjadi sinis dan tajam. Namun, ketika bertemu dengan Cheon Sa Rang, ia bisa melewati trauma tersebut, sebagaimana dirangkum dari Soompi.

Profil Lee Junho

Lee Junho adalah penyanyi, penulis lagu, penari, komposer, dan aktor Korea Selatan yang lahir pada 1990. Nama Junho terkenal setelah memenangi Superstar Survival pada 2006. Lalu, dua tahun kemudian, ia membintangi Hot Blood, sebuah reality show yang mengikuti 13 rekrutan dalam berusaha bergabung dengan boy grup, One Day. Dari sini, boy grup yang menaungi Junho, 2PM terbentuk. Lalu, 2PM memulai debutnya dengan hit pertama mereka 10 out of 10 dari EP pertama mereka, Hottest Time of the Day. Dari sini, nama Junho semakin mendunia.

Junho juga melakukan debut solonya di luar 2PM dengan merilis mini album pertamanya, Kimi no Koe di Jepang. Kemudian, pada September 2015, ia meluncurkan album pertamanya di Korea bernama One. Setelah itu, ia mulai banyak merilis album lainnya dan melakukan tur di beberapa negara selain Korea Selatan.

Merujuk rollingstoneindia, Junho juga merupakan aktor fenomenal di industri hiburan Korea Selatan. Ia memulai debut filmnya melalui Cold Eyes pada 2013. Selanjutnya, ia semakin sering tampil dalam dunia adu peran dengan membintangi beberapa drama atau film, antara lain Memories of The Sword, Twenty, Memory, dan Good Manager. Barulah, pada 2017, ia berhasil mendapatkan peran utamanya dalam Rain or Shine. Disusul dengan perannya dalam drama dan film lain, seperti Rose and Tulip, Wok of Love, Home Fatale, dan The Red Sleeve.

Profil Im Yoon Ah

Im Yoon Ah atau lebih dikenal dengan YoonA adalah seorang aktris dan penyanyi Korea Selatan yang lahir pada 30 Mei 1990. Ia memulai kariernya melalui SM Saturday Open Casting Audition pada 2002. Ia berhasil lulus dari audisi tersebut dan menghabiskan lima tahun berikutnya melakukan pelatihan menyanyi, menari, serta akting.

Pada Agustus 2007, ia secara resmi menjadi anggota grup Girls Generation yang membuat namanya melambung. Kala itu, girl grup ini melakukan debutnya melalui lagu Into the New World. Girls Generation kemudian menjadi salah satu grup K-pop paling sukses di dunia dengan banyak single hit, seperti Gee, Oh!, dan The Boys.

Melansir gluwee, selain berkarier dengan Girls Generation, YoonA juga berkarier dalam dunia akting. Ia memulai debutnya pada 2007 dengan serial televisi, Two Outs in the Ninth Inning. Satu tahun kemudian, ia mendapatkan peran utama pertamanya melalui drama KoreaYou Are My Destiny. Selama beberapa tahun berikutnya, ia lebih banyak muncul di serial televisi, antara lain Love Rain, Prime Minister & I, God of War, Zhao Yun, The K2, dan Hush. Selain itu, pemeran utama King the Land ini juga melakukan debut layar lebar dengan Confidential Assignment pada 2017.

Pilihan Editor: Lee Junho 2PM Idola K-Pop Pertama Menang Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.